Women in Tech: „Es gibt einen Mangel an Vorbildern und auch an Erwartungen, die man erfüllen oder übertreffen kann“

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir ebenso spannende wie inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Julia Zacharias, Vice President EU Delivery & Customer Success bei Applause .

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Julia Zacharias



Julia leitet das operative Projektgeschäft in Europa und ist in dieser Funktion für die reibungslose Abwicklung der Projekte und die Zufriedenheit der Kunden, Tester und Projektmanager von Applause verantwortlich. Sie arbeitet zudem eng mit Vertrieb und Produktentwicklung zusammen, um diee Lösungen und Abläufe kontinuierlich zu verbessern.

Sie war zuvor als Projektportfoliomanagerin und Unternehmenberaterin, u.a. bei A.T. Kearney, tätig und hat unternehmensweite Projekte zur Prozessoptimierung geleitet. Julia verfügt zudem über umfangreiche Erfahrungen in der Anwendung von Lean-Methoden und dem Change Management.

Was hat dein Interesse für die Tech-Branche geweckt?

Meine beiden Eltern sind Ingenieure. Bei uns zu Hause wurde also oft und gerne über technische Themen gesprochen. Mein Vater schaffte bereits mitte der 90er-Jahre einen Computer mit Internetanschluss an (was für das ehemalige Ostdeutschland relativ früh war) und betonte immer, dass mein Bruder und ich diesen nur nutzen dürften, wenn wir wüssten, was wir täten. Bereits in der neunten Klasse bot meine Schule eine Einführung ins Programmieren an, was für die damalige Zeit (1999) und den Ort eine absolute Ausnahme war. Es gab einen großen Computer-Raum, den man auch für Präsentationen nutzen konnte, wenn man diese mit PowerPoint erstellt hatte. Die Präsentationen sahen so cool aus, dass ich unbedingt lernen wollte, wie das funktioniert.

Ursprünglich studierte ich Wirtschaft und Politik und begann als Beraterin im öffentlichen Sektor für Regierungsbehörden. Mein Schwerpunkt lag auf der Wirtschafts- und Energiepolitik. Von dort wechselte ich zur klassischen Managementberatung für Fertigungs- und Technologieunternehmen, die sich hauptsächlich mit Lean-basierter Prozessverbesserung und Kostenoptimierung beschäftigten. Eines meiner letzten Engagements war bei einem Gabelstaplerhersteller, bei dem ich ein großes Prozessverbesserungsprogramm durchführte, das auch IT-Projekte umfasste.

Ich habe es wirklich genossen, mit Entwicklern zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie eine Vision auf dem Papier zum Leben erwacht und dazu beiträgt, den Aufwand zu reduzieren und die Arbeitsabläufe für andere Abteilungen zu beschleunigen. Das wichtigste externe Hindernis, das ich wieder überwinden musste, vor allem als Beraterin, war es, meine Kunden davon zu überzeugen, dass ich zwar jung bin (und aussehe) und seit Jahrzehnten nicht mehr in ihrer spezifischen Branche gearbeitet habe, aber durch die Anwendung neuer Ansätze und Best Practices aus anderen Branchen viel Mehrwert schaffen kann.

Ein Starkes Unterstützernetzwerk

Meine Eltern gaben mir den höchstmöglichen Grad an Freiheit. In der ehemaligen DDR aufgewachsen, wussten sie ohnehin nicht, welche neuen Möglichkeiten es gibt. Also vertrauten sie einfach darauf, dass ich meinen Weg gehen würde. Sie erinnerten mich lediglich daran, eine Karriere zu wählen, die mir Spaß macht, aber mir auch finanzielle Unabhängigkeit verschafft. Ich hatte aber nie eine bestimmte Person als Vorbild. Ich bin von vielen verschiedenen Menschen und Dingen inspiriert worden und kann das nicht in einer Person verorten.

Hat dir jemals jemand in deinem beruflichen Leben Steine in den Weg gelegt?

Ich hatte ein paar Lehrer in der Schule, die eher demotivierend und entmutigend waren, besonders in den MINT/STEM-Fächern. Und in meinen frühen Berufsjahren musste ich manchmal langweilige Aufgaben abwehren, die oft jungen Frauen übertragen wurden, wie z.B. Notizen machen, auf das Flipchart schreiben oder Dokumentationen zusammenstellen. Ich hatte das Glück, Kollegen zu haben, die sich bewusst bemühten, mir die Verantwortung für wichtige Arbeitsabläufe zu übertragen und mir Chancen zur Weiterentwicklung zu geben.

Ein Tag in Julias Leben

Meine Hauptaufgabe ist es, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit hoch und die Kosten niedrig zu halten.

Anfang 2017 kam ich zu Applause, dem führenden Crowdtesting-Anbieter für digitale Produkte. Mit einer Gemeinschaft von mehr als 300.000 Testern weltweit, die jederzeit, überall und auf jedem Gerät testen können, sind wir eine Erweiterung der internen QS-Prozesse unserer Kunden. Ich leite die europäische Abteilung für Projektabwicklung und Kundenerfolg. Mein Team bietet unseren Kunden einen White-Glove-Service, d.h. wir integrieren unseren Ansatz in ihre Prozesse und führen alle Tests mit unserer Community durch.

Ich habe keinen typischen Arbeitstag und ich bin wirklich froh darüber, denn Routine ist das Schlimmste für mich. Meine Hauptaufgabe ist es, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit hoch und die Kosten niedrig zu halten. Zu meinen Hauptaktivitäten gehören daher die Überwachung von Budgets, die Identifizierung und Beseitigung von Hindernissen, das interne und externe Eskalationsmanagement sowie verschiedene interne Initiativen zur kontinuierlichen Prozessverbesserung.

Ich bin stolz darauf, dass ich immer dann, wenn es hart auf hart kam, am Ball blieb und lernte, schnell neue Ansätze zu entwickeln, wenn frühere Versuche nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht hatten. Es half mir, mich daran zu erinnern, was ich lernen wollte, und großartige Kollegen zu haben, die mich und meine Annahmen herausforderten.

Wieso gibt es nicht mehr Frauen in der Tech-Branche?

Hier kann ich nur für Deutschland sprechen, wo die Situation besonders schlecht ist. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe und es beginnt bereits früh mit der Schulbildung…

Eines der größten Hindernisse, mit denen Frauen immer noch konfrontiert sind – aber nicht nur im Tech-Bereich, sondern auch in der Wirtschaft im Allgemeinen -, ist in jedermanns Kopf (und das gilt auch für die Köpfe anderer Frauen!): Da es immer noch relativ wenige Frauen in der Branche gibt, haben wir nur wenige oder gar keine Vorstellungen davon, wie es aussieht, wenn Frauen bestimmte Aufgaben wahrnehmen, sei es als Entwickler, Product Owner oder in Führungspositionen. Es gibt einen Mangel an Vorbildern und auch an Erwartungen, die man erfüllen oder übertreffen kann und das führt dazu, dass Menschen in bestimmten Situationen mit Frauen fremdeln. Ein anderes großes Hindernis ist eine andere Arbeitsplatzkultur. Teams, die nur oder hauptsächlich aus Männern bestehen, haben unterschiedliche Verhaltensnormen und viele Frauen fühlen sich nicht willkommen oder wohl und entscheiden sich daher für andere Arbeitsumgebungen.

Fragen Sie sich selbst: Wie viel möchten Sie verdienen?

Mit Blick auf das Digitale, würde eine größere Zahl von Frauen in diesem Bereich zur Entwicklung anderer und unterschiedlicher Produkte und Anwendungen führen. Zum Beispiel sind viele Mobiltelefone zu groß, um von Frauen bequem mit einer Hand bedient oder in den Gesäßtaschen der Hose getragen zu werden. Viele Anwendungen gehen jedoch von einem solchen Nutzungsverhalten aus oder benötigen es sogar. Es ist ein gutes Zeichen, dass die Apple Watch jetzt in zwei Größen erhältlich ist, um die kleineren Handgelenke von Frauen zu berücksichtigen. Als die Apple Health App zum ersten Mal eingeführt wurde, enthielt sie kein Menstruationstracking, obwohl das eine quantifizierte Selbstübung vieler Frauen ist. Aber wenn sie nicht Teil der Marktforschung, des Produktdesigns und der Entwicklung sind, fehlt diese Perspektive. Dadurch wird nicht nur ein großer Marktanteil und damit Kaufkraft vernachlässigt, sondern auch das Interesse von Frauen an digitalen Produkten und damit an dieser Branche als potenziellem Beschäftigungsfeld gemindert.

Tipps & Tricks

Ich habe nur einen speziellen Ratschlag für Frauen. Ich habe während vieler Bewerbungsgespräche, die ich mit Frauen geführt habe, festgestellt, dass sie dieses Thema oft vernachlässigen. Fragen Sie sich selbst: Wie viel möchten Sie verdienen? Dann recherchieren Sie und fragen herum, um das Ergebnis der Recherche zu überprüfen, setzen Sie einen Puffer auf die Summe und fordern Sie diese ein – geben Sie keine „Von-bis“-Menge an. Außerdem ist mein Rat nicht spezifisch für Frauen, sondern für jeden, der über eine Karriere in einem bestimmten Bereich nachdenkt.

Denken Sie zuerst darüber nach, warum Sie eine Karriere in diesem Bereich anstreben. Was hoffen Sie dort zu finden und zu lernen? Was fasziniert Sie, was macht Ihnen Angst? Sprechen Sie mit Leuten, die bereits im Tech-Bereich arbeiten, darüber, was sie jeden Tag tun, mit wem sie interagieren, mit welchen Herausforderungen sie typischerweise konfrontiert sind und wie sie diese lösen. Ist das eine Umgebung, in der Sie jeden Tag arbeiten möchten? Welche Fähigkeiten müssen Sie erwerben, um in diese Branche einsteigen zu können? Und wie weit außerhalb Ihrer Komfortzone sind Sie bereit zu gehen?