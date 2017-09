Women in Tech: Silicon Valley-Kultur ist eines der größten Anfangshindernisse

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir ebenso spannende wie inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Chitra Ragavan, Chief Communications Officer bei Gem.

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Chitra Ragavan

Chitra Ragavan ist Chief Communications Officer bei Gem, einem in Los Angeles ansässigen Startup-Unternehmen für Blockketten, das sich auf die Bereiche Gesundheitswesen, Supply Chain und Datenrechtemanagement konzentriert. Vor Gem war Chitra als Senior Strategic Advisor für den CEO von Palantir Technologies tätig, dem 20 Milliarden Dollar teuren Silicon Valley Einhorn, das sich der Lösung der drängendsten Analyseprobleme von Regierungen, kommerziellen Institutionen und Non-Profit-Organisationen widmet. Chitra hat Palantir in ihrer Rolle als strategische Beraterin einzigartige Qualifikationen mitgebracht: ihr Reichtum an langfristigen, vertrauensvollen Beziehungen, die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach darzustellen, und ihr nationaler Ansehen hinsichtlich Integrität und Exzellenz.

Chitra war schon immer indirekt in ihrer gesamten Medien- und Tech-Karriere mit Technologie beschäftigt. Ihre erste Karriere war in den Medien – sie war zunächst im Fernsehen als Produzentin und On-Air-Korrespondentin tätig und arbeitete mit Kameramännern und Ingenieuren zusammen, um Stücke zu basteln und auf Sendung zu bringen, oft mit Sekunden Vorsprung.

Chitras zweiter Medienjob war Korrespondentin bei National Public Radio, wo sie ihre eigenen Geschichten aufnahm und mit den besten Toningenieuren arbeitete, um sie auf Sendung zu bringen. Ihre zweite Karriere verbrachte sie im Silicon Valley, zuerst bei Palantir Technologies, als Senior Strategic Advisor für den CEO und jetzt als Chief Communications Officer bei Gem – beide Unternehmen haben erstklassige Software-Ingenieure, mit denen sie gerne zusammenarbeitet. Aber sie verliebte sich in die Technik, als sie ihren ersten Apple-Laptop kaufte und eine Technik- und Designbegeisterte wurde. Apple schuf die erste tiefe emotionale Bindung zu einem wunderschön gestalteten Produkt und die Bewunderung für die Innovationskraft des Silicon Valley.

In Indien geboren und aufgewachsen, sehe ich den Nutzen von Technologie darin, die Armen, die Unterdrückten, zu erheben, Werkzeuge zu geben, die die Welt verbinden und einen gewaltigen sozialen und wirtschaftlichen Wandel herbeiführen, und um in der Nähe zu sein, um den Wandel mitzuerleben, als größtes Geschenk von allen.

Wie Chitra ihren Karriereweg fand

Ich endete in meiner Karriere durch puren Zufall. Ich war für die nationale Sicherheit als Chief Legal Affairs Correspondent bei U. S. News & World Report tätig, als mich eine meiner Quellen dem CEO von Palantir vorstellte. Er hat mich persönlich als seinen strategischen Berater eingestellt. Was die Hindernisse anbelangt, die es zu überwinden gilt, so ist das Wissen über Software-Engineering, Unternehmensplattformen, Datenanalyse und die Silicon Valley-Kultur eines der größten Anfangsgebiete, mit denen ich konfrontiert war.

Mein wichtigstes Vorbild ist Sheryl Sandberg. Sie ist eine Kraft, mit der man rechnen muss, und eine Frau der Gnade, die nicht zögert, die Hindernisse zu beschreiben, die sie in ihrer Karriere überwinden musste, ist vor kurzem mit einer tiefen persönlichen Tragödie konfrontiert gewesen und hat sir überwunden und lehrt andere, dasselbe mit Mut und Mitgefühl zu tun.

Tech-Karriere: Das Gute, das Schlechte, das Notwendige

Alle Frauen sind irgendwann einmal in ihrem Leben auf Karrierehindernisse gestoßen und ich war nicht anders. Aber auf der anderen Seite hatte ich unschätzbar wertvolle Mentoren und unterstützende Chefs, die an mich geglaubt haben und mit mir gearbeitet haben, um meinen Erfolg zu sichern.

Ich bin stolz auf meine Fähigkeit, komplexe Ideen in eine einfache Sprache zu übersetzen.

Ein Tag im Leben von Chitra Ragavan

Ich bin der Chief Communications Officer bei Gem, einem in Los Angeles ansässigen Blockchain-Unternehmen mit einer Unternehmensplattform für nicht-finanzielle Anwendungsfälle von Blockchain, insbesondere im Gesundheitswesen und in der Lieferkette. Ich verbringe viel Zeit mit dem CEO, den Teams für Geschäftsentwicklung, Marketing, Technik und Produktdesign sowie unserem Designer, um kreative Wege zu finden, Gems Technologie, Produkt, Marke und Kultur an die Presse, Investoren und Kunden weiterzugeben.

Ich bin stolz auf die Vielfalt der Jobs und Führungsaufgaben, die ich übernehmen konnte, zuerst als Reporter und jetzt als Senior Advisor für CEOs. Ich bin stolz auf meine Fähigkeit, komplexe Ideen in einfache Sprache zu destillieren, taktische und strategische Initiativen zu entwickeln, um Startups von Grund auf neu aufzubauen.

Insbesondere in der Welt der Technologie bin ich wahrscheinlich am meisten stolz darauf, Palantirs Philanthropie-Mission zu unterstützen, den Einsatz leistungsfähiger Technologie für das Gute zu demonstrieren und sie in die DNA des Unternehmens einzubauen. Und ich möchte auch in Zukunft anderen Start-ups im Silicon Valley helfen, das Gleiche zu tun, indem ich unter anderem in Gremien zukunftsweisender Technologieunternehmen mitarbeite. In Indien geboren und aufgewachsen, liegt für mich der Nutzen von Technologie darin, die Armen, die Unterdrückten, zu erheben, Werkzeuge zu geben, die die Welt verbinden und einen gewaltigen sozialen und wirtschaftlichen Wandel herbeiführen, und in der Nähe zu sein, um den Wandel mitzuerleben, als das größte Geschenk von allen.

Herausforderungen für Women in Tech

Zu den Herausforderungen gehören der Kampf um die beste technische Ausbildung, die besten Arbeitsplätze, die besten Gehälter und die Suche nach den richtigen Mentoren, die ihnen helfen können, die gläserne Decke zu durchbrechen.

Tipps & Tricks