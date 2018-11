RESTful APIs, Javalin 2.4.0 und Programmiersprachen im Check – Unsere Top-Themen der Woche

Wären Entwicklerthemen Süßigkeiten, dann wäre die vergangenen Woche eine gemischte Tüte gewesen. Javalin 2.4.0 ist erschienen, ein Code-Editor für das Web wird vorgestellt und Robert Winkler erklärt in seinem Artikel, wie man RESTful APIs dokumentiert. Außerdem in unserem Wochenrückblick: Ein Interview zum Thema Programmiersprachen.

Der Begriff API-Economy taucht immer öfter auf und macht so deutlich, wie wichtig Web-APIs sind. Die Verbreitung und damit die Wettbewerbsfähigkeit eines Web-API steht und fällt mit einer guten Dokumentation. Denn sowohl öffentliche als auch interne APIs benötigen einen verständlichen Developer Guide, damit Entwickler sie einsetzen können. Mit den Open-Source-Projekten Swagger2Markup und AsciidoctorJ lässt sich ein Developer Guide erstellen, der sich mit handgeschriebener AsciiDoc-Dokumentation kombinieren lässt und sowohl offline als auch online lesbar ist.

Muss man auf jedem neuen Trend aufspringen? Wie kann man mithalten, wenn jede Woche neue Technologien hinzukommen, die man alle kennen sollte? Julie Lerman erklärt in dieser Keynote von der International JavaScript Conference London 2018, wie man richtig mit der Wissensflut umgeht, ohne darin zu ertrinken.

Das Webframework Javalin ist in der Version 2.4 erschienen und läuft nun auf jedem Servlet-Container. Dafür kann Javalin 2.4.0 zum Teil auf Jetty verzichten. Wir werfen einen Blick auf die neuen Features.

Ace ist ein in JavaScript geschriebener Code-Editor, der auf leichte Weise in Webseiten und JavaScript-Anwendungen eingebettet werden kann. Zudem bietet er eine ganze Reihe an Features an.

Programmiersprachen gibt es einige und ebenso viele Fragen dazu. Welche ist die Richtige, welche die Wichtigste für IT-Jobs und welche Herausforderungen gibt es bei der Auswahl? Darüber haben wir mit Pamela Prosperi gesprochen, Senior Software Engineer/ Teamleitung für Emulatoren und Simulatoren bei Sauce Labs.