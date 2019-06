Java 13, GitLab 12.0 und Big-Data-Architekturen – Unsere Top-Themen der Woche

Die Temperaturen sind heiß – unsere Top-Themen der vergangenen Woche noch heißer: Bei Java 13 hat die Rampdown-Phase Nummer 1 begonnen. GitLab 12.0 kommt und bringt ein neues Ops-Dashboard mit, das die Übersicht über mehrer Projekte ermöglicht. Außerdem hat Microsoft einen Visual Studio Code Installer für Java veröffentlicht und es gibt eine neue Ausgabe unserer Artikelserie Women in Tech.

Sie sind Java-Entwickler, haben bisher noch keine Erfahrung mit Single Page Applications und wollen mal einen Blick über den Tellerrand werfen? Dann begeben Sie sich mit Marc Teufel in seiner Session von der W-JAX 2018 auf Entdeckungsreise!

Geht es um Entwicklungsumgebungen, kommt man an Visual Studio Code kaum vorbei. Java-Entwickler kamen dabei allerdings meist zu kurz. Diesem Problem hat sich Microsoft nun angenommen und einen speziellen Installer veröffentlicht, mit dem Java-Entwickler Visual Studio Code auf ihre Bedürfnisse abgestimmt installieren können.

Die Zahl 13 wird oft mit Pech oder Unglück verbunden: viele Hotels haben kein Zimmer mit dieser Nummer, Freitag der 13. gilt als Unglückstag. Hoffentlich sind dies keine bösen Vorboten für Java 13, das im Herbst dieses Jahres erscheinen soll. Wann genau es erscheinen soll, wurde bereits Anfang April 2019 festgelegt. Am 13. Juni begann pünktlich die erste Rampdown-Phase, damit ist Java 13 nun im Feature Freeze.

JetBrains hat in der neuesten Ausgabe seines State of Developer Ecosystem 2019 Surveys zur Lage der Entwicklerwelt spannende Einsichten in Programmiersprachen, Technologien und Entwicklungsumgebungen offeriert. JavaScript und Java zählen zwar weiterhin zu den Top-Programmiersprachen, doch wie der Survey zeigt, sind bereits weitere Sprachen auf dem Vormarsch.

Der Krimi um Huaweis OS und der Kampf gegen Android hält die Mobile-Welt in Atem. Fast wöchentlich kommen neue Gerüchte und Details über das Huawei OS ans Licht: Kein Android für Huawei, ein eigenes Huawei OS, gesicherte Namensrechte und Google in Verhandlungen mit der US-Regierung. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. In dieser Ausgabe des Planet Android haben wir die einzelnen Stationen auf einen Blick zusammengefasst.