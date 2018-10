Angular 7, Microservices und die Highlights der Oracle Code One – unsere Top-Themen der Woche

Von Einhörnern und zwei Welten: In der vergangenen Woche erklärte SysElven in seinem Artikel, welche Eigenschaften einen Senior Developer auszeichnen und räumt auf mit den Illusionen einer „perfekten Einhorn-Firma“. Allerdings hat vor allem unser Fachartikel zu Angular 7, großes Aufsehen erregt.

Die siebte Major-Version des JavaScript Frameworks Angular hat wieder einiges zu bieten. Karsten Sitterberg stellt die neuen Features im Detail vor.



Zum ersten Mal öffnete die Oracle-Code-One-Konferenz ihre Pforten für Java-Entwickler und auch für Entwickler anderer Programmiersprachen, die aus aller Welt nach San Francisco kamen. Wolfgang Weigend war vor Ort dabei und fasst die Highlights der Konferenz zusammen.



In der Welt der Programmiersprachen ist Googles Spross Go ein noch recht junger Vertreter. Doch in den acht Jahren seit ihrer Vorstellung erreichte die Sprache immer mehr Entwickler. Im aktuellen Teil von Frank Müllers „Golumne“ geht es um Abhängigkeiten in der Golang.

Sie wollen mit Experten über Microservices diskutieren? Sie brauchen Einschätzungen und Ratschläge zu Fragestellungen und Problemen im Projekt? Auf der W-JAX 2018 haben Sie in einem interaktiven Workshop mit mehreren Fachexperten dazu die Möglichkeit – egal ob Sie Microservices-Experte oder -Anfänger sind!

Werner Vogels, CTO Amazon.com, beschreibt die aktuelle Vielfalt der Datenbankmodelle. Eins ist dabei sicher: Die Zeiten der Allzweckdatenbanken sind vorbei!