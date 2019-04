Amazon Corretto, funktionale Java-Entwicklung und Serverless – Unsere Top-Themen der Woche

Das Thema Serverless steckt vielleicht nicht mehr in den Kinderschuhen, aber dennoch stehen wir noch ganz am Anfang einer großen Sache. Für die Entwicklerwelt stehen jedenfalls interessante Zeiten ins Haus, wenn man sich die Gespräche und Talks auf der diesjährigen Severless Architecture Conference 2019 noch einmal ins Gedächtnis zurückholt. Viel altes Wissen wird nun noch wichtiger, aber etliche Dinge, von denen man glaubte, sie wären für die Ewigkeit geschaffen, stehen auf dem Prüfstand. In unseren 5 Take-aways haben wir die interessantesten Erkenntnisse von der Konferenz zusammengefasst.

Reactive Programming verspricht eine höhere Performance von Enterprise-Java-Anwendungen bei geringerem Speicherbedarf. Erreicht wird dieses Versprechen, indem blockierende Aufrufe vermieden werden. Blockierende Aufrufe führen im Betriebssystem immer zu Prozess- und damit zu Kontextwechseln. Solche Kontextwechsel haben einen hohen CPU- und Speicher-Overhead. Dieser Overhead wird durch weniger Kontextwechsel reduziert. Erkauft wird dieser Performancegewinn von Reactive Programming allerdings durch schlechtere Wartbarkeit der Software. Ist die höhere Performance aber diesen Preis wert, und was sind die Alternativen? Dieses Thema wollen wir uns einmal genauer anschauen.

Sowohl bei Kunden von Amazon Web Services (AWS) als auch innerhalb von Amazon findet sich eine große Community von Java-Entwicklern. Amazon unterstützt diese Community zukünftig mit Amazon Corretto, einer kostenlosen, plattformübergreifenden Distribution von OpenJDK. Dieser Artikel gibt einen Einblick in die Vorteile und die Details von Amazon Corretto, das derzeit für Java 8 und Java 11 zur Verfügung steht.

Auch in diesem Jahr führten die Betreiber der Internetplattform Stack Overflow ihre große Umfrage durch und förderten interessante Ergebnisse zutage. 88.883 Softwareentwickler aus 179 Ländern gaben Einblicke in ihren Einsatz der unterschiedlichen Programmiersprachen, IDEs und weiteren Tools.

In der funktionalen Programmierung sind unveränderliche Daten ein unverzichtbares Werkzeug. Und auch Java hat in der Vergangenheit das eine oder andere funktionale Konzept adaptiert. Eine native Unterstützung für Unveränderlichkeit fehlt jedoch nach wie vor. Mit Hilfe geeigneter Drittbibliotheken lässt sich aber einiges erreichen. In diesem Artikel wollen wir daher die Generierung von unveränderlichen Klassen mit Hilfe der Bibliothek Immutables vorstellen.