Wie Tech helfen kann das Trump-Netzwerk zu entwirren

Die von den Journalisten zusammengetragenen Daten sind öffentlich als Google Spreadsheet zugänglich. Jede Reihe repräsentiert die Verbindung zwischen einer Person und einer Organisation, einer Person zu einer anderen Person oder zwischen zwei Organisationen. Die Buzzfeed-Journalisten bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe das Netzwerk zu erweitern und neue Verbindungen aufzuzeigen. Wer Informationen hat, kann ihnen eine Mail an trump@buzzfeed.com schicken. Die Daten liegen auch auf GitHub.

Michael Hunger von neo4j hat die Daten für ein Experiment genutzt, um die Verbindungen in der Trumpwelt sichtbar zu machen, ähnlich wie es es investigative Journalisten auch mit den Panama Papers gemacht haben. In einem Blogpost beschreibt er wie man die Daten in die Graphendatenbank importiert und durchsuchbar macht.

Mit einfachen Suchanfragen lässt sich das Datengewühl darauf hin durchsuchen, welche Unternehmen am häufigsten miteinander vernetzt sind, wer alles mit Jared Kushner (Trumps Schwiegersohn) zu tun hat und welche Banken involviert sind. Auch die Frage, über wie viele Ecken Trump Vladimir Putin kennt, lässt sich beantworten. Dabei tauchen einige der Nominierten für die Trump-Regierung auf.

Michael Hunger will weiter an seiner Datenanalyse arbeiten. Wer ihn unterstützen möchte, kann sich per Mail melden. Seinen neo4j-Import findet man auch auf GitHub. Inspiriert von Michaels Post hat Linkurious die Daten ebenfalls in ihr Visualisierungstool eingespeist, um zu sehen welche Verbindungen auftauchen.

TrumpWorld ist nicht das einzige Projekt, das versucht Licht in das Leben und Wirken von Donald Trump zu werfen. In einem kollaborativen Projekt haben sich unter anderem die Huffington Post und Mashable zusammengetan, um Trumps Wahlversprechen nachzuverfolgen: der Trumptracker.