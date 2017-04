Auf dem Weg zu Angular 5: Einfacher, kleiner, schneller, smoother

Igor Minar, Leiter des Angular-Projekts bei Google, und Steven Fluin, Developer Advocate im Angular-Team, haben in einer Keynote erste Details zu Angular 5 verraten. Angular soll einfacher, schneller und kleiner werden. Außerdem sollen Updates reibungsloser möglich sein und der Langzeit-Support greift.

Nun da Angular 4 endlich veröffentlicht ist, ist es Zeit sich über die nächste Version Gedanken zu machen. Spaß beiseite. Es ist klar, dass Angular erwachsen geworden ist. Angular-Teamleiter Igor Minar verkündete in einer Keynote auf der ng-conf 2017 stolz, dass das Wachstum von Angular von Menschen angetrieben wird, die von AngularJS auf Angular wechseln.

Erwachsensein bringt aber auch Verantwortung mit sich. Viele Anwender befürchten bei Major-Versionen Breaking Changes. Deswegen nimmt sich das Angular-Team für diese viel Zeit. So kommt es auch zu der ausgedehnten RC-Periode, in der das Team Feedback sammelt, wie Minar erklärte: „Wir wollen sicherstellen, dass es für euch sehr einfach ist zu upgraden. Deswegen machen wir viel, um sicherzustellen das Major-Versionen keine großen Hindernisse bedeuten.“

Angular 5: Der Countdown hat begonnen

Wir wissen noch nicht viel über die nächste Version, aber wir wissen, dass sie im Oktober 2017 veröffentlicht wird. „Version 5 wird ein viel besseres Angular sein. Man wird in der Lage sein, seine Vorteile viel einfacher zu nutzen“, stellte Minar in Aussicht.

Einer der größten Vorteile von Angular 4 ist, dass es kleiner und schneller ist. Änderungen wurden vor allem unter der Haube vorgenommen, um den AOT generierten Code zu optimieren. Das Ziel war es, die Größe des generierten Codes für Komponenten in den meisten Fällen um bis zu 60 Prozent zu verkleinern.

Angular 5 will das noch besser machen. Minar versprach, dass es schneller und noch kleiner sein wird als Angular 4. Die Updates sollen reibungslos verlaufen und es soll einfacher werden Angular-Anwendungen zu kompilieren. Da die Unterschiede zwischen Just-in-Time- und Ahead-of-Time-Kompilierung Anwender oft frustrieren, wird AOT der neue Standard, um dieses Problem zu beseitigen.

Langzeit-Support für Angular

Minar eröffnete, dass Google-Anwendungen die neuste Pre-Release-Version von Angular nutze und dass sein Team mit der Stabilität von Angular zufrieden sei. Es gibt natürlich immer gute Gründe die neuste Minor-Version zu nutzen. Für diejenigen, die diese Option nicht haben, ist der Langzeit-Support (Long-Tem Support, kurz LTS) die Antwort. Die Version 4 ist die erste, die LTS bekommt. Für die nächsten sechs Monate wird das Angular-Team aktiv an der Version weiterarbeiten. Sie werden Features veröffentlichen und Bugs fixen. Oktober 2017 wird die Version 4 den Long-Term-Status erreichen. Ab dann werden nur noch kritische Bugs gefixt und Sicherheitslücken gestopft.