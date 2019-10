Die Browser-Erweiterung webhint ist in Version 1.0 ab sofort für Chrome, Edge (Chromium) und Firefox verfügbar. Webhint ist ein Open Source DevTool-Add-On, das ein Scannen von Webseiten hinsichtlich ihrer Sicherheit, Browser-Kompatibilität, Performance und Zugänglichkeit ermöglicht. Per visuellem Interface kann der Scan individualisiert werden.

Obwohl die Entwicklung des Tools in einem Microsoft Edge Team begann, wurde der Code mittlerweile der JS Foundation übergeben. So wurde das Projekt für die Webcommunity geöffnet und entwickelt sich mit deren Hilfe stetig weiter.

Was ist neu an webhint v1?

Seit der Betaversion wurden seitens der Entwickler nicht nur mehrere Bugs entfernt, auch wurde das Feedback genutzt, um Verbesserungen einzuführen. Neu sind Vorschläge für fehlende Vendor-Präfixe, was laut den Herstellern besonders bei der Suche nach Browser-Kompatibilitätsproblemen hilfreich ist. Mit Hilfe der Präfixe wird sichergestellt, dass das standardisierte Verhalten einer CSS-Eigenschaft eingehalten wird und Vorrang besitzt.

Des Weiteren werden die Hinweise nun thematisch zusammengefasst und aufgelistet, was die Anzahl der angezeigten Empfehlungen verringert und für eine verbesserte Übersicht sorgen soll. Auch farblich wurde die Anzeige von Hinweisen in dem neu aufgebauten Interface so optimiert, dass dies laut webhint zu einer benutzerfreundlicheren Ansicht führen wird.

Dank der Nutzung von axe-core Version 3.3.2., einem Open Source Tool für das automatisierte Testen von HTML-basierten Benutzeroberflächen, dauert das Scannen einer Webseite in der neuen Version nach Angaben der Entwickler durchschnittlich etwa neun Sekunden.

Alle Neuerungen können dem webhint Changelog entnommen werden.