Variable Schriften: Eine praktische Einführung

Das neue Schriftformat Variable Font hat die Bühne betreten. Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, wie es sich von einer technologischen Neuheit in eine ausgereifte Lösung verwandelt hat, die echte Probleme löst. Klingt geheimnisvoll? Kein Problem!

In ihrer webinale-Session zeigt Marianna Paszkowska, was die Entwicklung achsenbasierter Schriften so spannend macht. Sie erklärt, wie sie funktionieren und das erforscht das Potenzial von Variable Fonts – von nützlichen Arbeitstieren bis hin zu Experimenten. Schließlich zeigt sie die Möglichkeiten und Herausforderungen auf, die dynamische Schriften, zusammen mit der sich heute schnell entwickelnden Technologie, für Designer und Entwickler darstellen können, und was das für Endanwender bedeuten könnte.

