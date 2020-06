In der webinale-Session von Nina Bordet und Lotte Larson geht es darum, wie Menschen Webseiten wahrnehmen und wie unterschiedliche Auffassungen von Wirklichkeiten Kaufentscheidungen beeinflussen. Sie demonstrieren anhand von Projektbeispielen, wie minimale Änderungen auf einer Webseite emotionale und geistige Erlebnisse bei den Besuchern auslösen und so Einfluss auf ihre Auffassung der Wirklichkeit ausüben. Das Speaker-Duo zeigt, wie sie Nutzerforschung betreiben, um zu verstehen, durch welche Wahrnehmungen das Gehirn (s)eine Idee von Wirklichkeit konstruiert und welche Erwartungen Besucher an eine Webseite haben. So können sie erkennen, wo die größten Lücken zwischen der Wahrnehmung und der Realität bestehen. Glücklicherweise gibt es oft einfache Lösungen, um diese Lücke zu schließen und so die Conversion Rate zu steigern.







Die Speakerinnen

Nina Bordet ist Mitgründerin der Firma mindberry Consulting, die seit acht Jahren weltweit Unternehmen von Start-ups bis Fortune-500-Unternehmen in Sachen Websiteoptimierung und Onlineuserresearch berät. Nina beschäftigt sich am liebsten damit, Websites und Entscheidungsabläufe von Besuchern zu optimieren. Nach fast zehn Jahren bei Procter & Gamble und eBay hilft sie heute ihren Kunden, anhand einer eigens entwickelten Methode herauszufinden, was in den Köpfen von Websitebesuchern vorgeht und wie man die User Experience und Conversion Rates mit diesem Wissen verbessern kann.