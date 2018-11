It could be worse, it could be auditing

Das Telemediengesetz (TMG), das Telekommunikationsgesetz (TKG), das UWG (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) und weitere Vorgaben entfalten ihre Wirkung parallel zur EU-DSGVO und halten damit IT-Abteilungen auf Trab. Wenn die EU-Kommission gegen Google im Rahmen eines Kartellverfahrens eine Rekordstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden Euro verhängt, zeigt das natürlich mediale Wirkung und befeuert Debatten.

Währenddessen legen Managementebenen weiterhin den Fokus auf die Hochverfügbarkeit ihrer IT-Systeme, während Maßnahmen zu IT-Security und IT-Compliance selten auf den Plan treten. Diese Einseitigkeit wird besonders in den sozialen Medien immer deutlicher: Das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica (CA) ist unerlaubterweise an die persönlichen Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern von Facebook gelangt. Das war nur möglich, weil Facebook primär sein Geschäftsmodell – Handel mit Daten – in den Vordergrund stellte und die Rechte seiner Nutzer fortgesetzt missachtete. Zu guter Letzt hat das soziale Netz daraus auch nichts gelernt, da die erste rechtliche Schutzmaßnahme für Facebook, sein eigener Schutz, Vorrang hatte und veranlasste, dass 1,5 Milliarden Facebook-Konten aus dem EU-Datenschutzraum verschoben wurden, um Ansprüche dieser Facebook-Kunden aus der EU-DSGVO zu verhindern.

Ein anderes Beispiel findet sich bei Yahoo: Das kalifornische Internetunternehmen bestätigte im September 2016, dass drei Jahre zuvor eine Milliarde Nutzerkonten gehackt wurde. Tatsächlich waren es sogar alle drei Milliarden Konten, wie im Oktober 2017 bekannt wurde.

Wo der Bär tobt

Werfen wir im nächsten Schritt einen Blick auf die Gesamtsituation: In welchen Branchen tobt der Bär mit welchen Gesetzen und Auflagen? EU-DSGVO, TMG, TKG und UWG wirken immer, deshalb braucht es hier keine gesonderte Aufzählung.

Banken: BaFin, IT-SiG (IT-Sicherheitsgesetz; SOX (Sarbanes-Oxley Act of 2002, USA). Im Juli 2017 wurden bei dem Finanzdienstleister EQUIFAX bis zu 143 Millionen Kundendaten aus den USA, Großbritannien und Kanada entwendet. Dabei fielen personenbezogene Daten wie die Sozialversicherungsnummern, Führerscheinnummern und 290 000 Kreditkartennummern dem Hackerbetrug zum Opfer. Mangelhafte Programmierung machte diesen Hackerangriff möglich. Der amerikanischen Großbank JP Morgan entwendete ein Hacker im Juli 2014 75 Millionen Datensätze. Gemäß der Datenschutzgrundverordnung würde das heute wahrscheinlich eine erhebliche Bußgeldzahlung zur Folge haben.

Ein weiteres Opfer eines Sicherheitsverstoßes ist das PayPal-Tochterunternehmen TIO Networks, ein kanadisches Unternehmen, das ein Netz von mehr als 60 000 Versorgungsunternehmen und Zahlungsautomaten in ganz Nordamerika betreibt. PayPal hatte TIO Networks Juli 2017 für 238 Millionen Dollar in bar erworben. Und was schreibt die BaFin in ihrem Rundschreiben vom November 2017? „Das Institut hat insbesondere das Informationsrisikomanagement, das Informationssicherheitsmanagement, den IT-Betrieb und die Anwendungsentwicklung quantitativ und qualitativ angemessen mit Personal auszustatten.“ Und weiter „[…] hinsichtlich der Maßnahmen zur Erhaltung einer angemessenen qualitativen Personalausstattung werden insbesondere der Stand der Technik sowie die aktuelle und zukünftige Entwicklung der Bedrohungslage berücksichtigt“. Damit die IT-Kollegen nicht beunruhigt werden, informieren die Compliance-Mitarbeiter sicherheitshalber die Administratoren und Entwickler nicht über die neuen erhöhten Erwartungen im Bereich IT. BaFin-Rundschreiben haben normativen Charakter für die deutsche Finanzwelt. Konsequenz für die Bankmanager: Personalabbau.

Versicherungen: BaFin, IT-SiG. Auch hier zieht die BaFin mit ihrem frischen Rundschreiben 10/2018 „Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT (VAIT)“ die Daumenschrauben für die IT-Sicherheit an.

Gesundheitswesen: MPG, partiell IT-SiG bei Krankenhäusern. Am 25.05.2017 sind die neuen EU-Verordnungen zu Medizinprodukten ((EU) 2017/745) und In-vitro-Diagnostika ((EU) 2017/746) in Kraft getreten. Der Geltungsbeginn der Verordnungen ist, von einzelnen Vorschriften abgesehen, der 26.05.2020 für Medizinprodukte und der 26.05.2022 für In-vitro-Diagnostika. Übergangsregelungen für Medizinprodukte sind in Artikel 120, Inkrafttreten und Geltungsbeginn in Artikel 123 beschrieben. Für In-vitro-Diagnostika gelten die korrespondierenden Artikel 110 und 113. Bis zum Geltungsbeginn gilt das Medizinproduktegesetz (MPG) fort. Die Medical Device Regulation (MDR) besagt, dass in einzelnen Bereichen verlängerte gesetzliche Aufbewahrungsfristen gelten. So gilt etwa nach der Strahlenschutz- beziehungsweise der Röntgenverordnung sowie für Aufzeichnungen nach dem Transfusionsgesetz eine Frist von bis zu dreißig Jahren. Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, USA (HIPAA) heißt ein Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen, das im Januar 2017 in Kraft trat und die Themengebiete Medikationsplan, elektronischer Arztbrief, Videosprechstunden, Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), elektronische Patientenakte und elektronisches Patientenfach (wirksam ab 01/2019) sowie Notfalldatenspeicherung (01/2018) wirksam abdeckt.

Wie brisant das Thema IT-Sicherheit im Medizinsektor ist, zeigen zwei Beispiele. Anfang August stellten die beiden Hacker Jonathan Butts und Billy Rios auf der Black Hat in Las Vegas Schwachstellen bei beispielsweise Insulinpumpen und Herzschrittmachern der Firma Medtronic vor und thematisieren den Umgang der Firma mit dieser Schwachstelle. Nach achtzehn Monaten, in denen versucht wurde, mit der Firma über das Problem zu kommunizieren, streitet der Hersteller immer noch ab, dass eine Manipulation der Geräte gravierend sei: „At this time we believe that the risk is low and the benefits of the therapy to people with diabetes outweigh the risk of an individual criminal attack“, Amanda McNulty Sheldon (Medtronic Dir. of Public Public Relations).

Im August 2017 wurden 465 000 Herzschrittmacher der Firma Abbott von der amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel (US Food and Drug Administration, FDA) zurückgerufen, da diese aufgrund einer Sicherheitslücke für einen Cyberangriff genutzt werden konnten. Es bestand also unmittelbare Gefahr für Leib und Leben der Patienten. Das ist leider kein Einzelfall: Ein Jahr zuvor waren Insulinspritzen betroffen.

Im Rahmen der Roland-Berger-Studie Krankenhaus 2017 haben zwei Drittel der befragten Krankenhäuser bekundet, bereits Opfer von Cyberangriffen gewesen zu sein. Das ist ein beunruhigendes Ergebnis, doch die Interessenvertretung der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG) hat daraus keine Forderungen wie mehr Geld oder Aufschub der E-Health-Gesetzgebung abgeleitet. Die Konsequenzen: Die Krankenhausgesellschaft muss leider vermelden: „Länder bleiben Investitionsmittel weiter schuldig“ – bei verbesserter technischer Ausstattung und Digitalisierung. Man würde meinen, dass die notwendigen Mittel beigestellt werden, wenn der Gesetzgeber das E-Health-Gesetz auf den Weg bringt und Digitalisierung im Gesundheitswesen anstrebt. Diese beispielhafte Aufzählung ließe sich beliebig fortführen.

Kreditkartenabrechnung: Payment Card Industry Data Security Standard, USA (PCI-DSS) ist eine Richtlinie für Cybersecurity für kleine und mittlere Unternehmen. Die Empfehlungen von US-Behörden verfügen über eine Strahlkraft bis nach Europa: NIST: National Institute of Standards and Technology, Recommended Security Controls for Federal Information Systems and Organizations, USA (NIST 800-53), Protecting Controlled Unclassified Information in Nonfederal Information Systems and Organizations, USA (NIST 800-171), Federal Information Processing Standard (FIPS 140-2), Cryptographic Module Validation Program (CMVP), Defense Information Systems Agency, Security Technical Implementation Guides, USA (DISA STIG).

Cloud-Provider: Anforderungskatalog Cloud Computing (C5). Egal, von welchem Standard, von welchem Gesetz oder welcher Richtlinie aus wir das Phänomen betrachten: Bei IT-Sicherheit und IT-Compliance stehen diese Fachdomänen bei den Entwicklern und Administratoren auf der Tagesordnung. Exemplarisch zeigt Abbildung 1 eine Aufzählung aus dem Katalog „Standard Center for Internet Security (CIS), Version 7“.

Die Sache wird bei IT-Compliance und IT-Sicherheit erst brisant, wenn es um die technische Umsetzung und ethische Bewertung geht. Also die Begrenzung und Steuerung von Netzports, Protokollen und Diensten. Die technische Umsetzung benötigt mindestens das Kleeblatt „PPPP“ (Processes, People, Products and Privacy, deutsch: Prozesse, Menschen, Produkte und Datenschutz) was diametral zu den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen steht (Abb. 2).

24 Stunden wach(sam)

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein IT-Leiter stellte mir stolz sein 24/7-PKI (Public-Key-Infrastruktur-)Team vor – bestehend aus einer Person. Er ist sich wohl bis heute nicht bewusst, warum ich ihn bemitleide. Ruhephasen wie Schlaf, Krankheit, Urlaub und auch den Tod schloss er auf Nachfragen vollständig aus und zeigte sich sogar verblüfft, dass er später vier Wochen auf seine Zertikate warten musste, wo das doch laut PowerPoint ausgeschlossen war. Eine ethische Bewertung benötigt eine bestimmte Werteverankerung und die daraus resultierende Bewusstmachung dessen, was das Beispiel offenbart.

Hier ein paar Aussagen, die das verdeutlichen: „Mir ist es egal, ob meine Daten von der NSA gelesen werden können“ oder purer Fatalismus: „Die können immer unsere Daten lesen, egal, was wir machen.” Derartige Sätze lösen für mich direkt einige Fragen aus: Wenn es egal ist, warum hänge ich nicht meinen Steuerbescheid und meine Krankheitsgeschichte an das schwarze Brett meiner Wohnanlage? Wenn ich es nicht verhindern kann, warum habe ich an meiner Haustür eine Schließanlage, obwohl doch jeder Schlüsseldienst aufzeigt, dass man in ein paar Minuten in die Anlage einsteigen kann?

Verlassen wir diese Laissez-faire-Sicht, wird schnell klar, dass Unternehmen, insbesondere im Bereich kritischer Infrastrukturen, mit einer Fülle von Verordnungen und Auflagen konfrontiert sind.

Ein Awareness-Problem

Was sind nun die Mindestanforderungen der Standards, Richtlinien und Gesetze an die Firmen? Behörden führen Audits selbst durch oder beauftragen Experten, um sich ein Bild zu machen, inwieweit die gemachten Auskünfte später auch einer Tatsachenprüfung standhalten. Dahinter steckt die Auskunftspicht. Diese Informationspflicht muss jährlich, bei KRITIS-Institutionen und Unternehmen monatlich, erbracht werden. Die monatlichen Nachweise für KRITIS sollen offenbaren, wo Schwachstellen durch das Patch-Management existieren. Bei Softwareentwicklungen sollten die Testergebnisse gegen OWASP nachgewiesen werden und zu guter Letzt die Abweichungen dokumentiert, die bei den Sicherheitsvorgaben vorliegen, und mit welcher Kritikalität sie eingestuft werden (siehe auch CVSS (Common Vulnerability Scoring System) Scoring), Stand der Technik.

Beispielsweise sind Organisationen gemäß BSI-Gesetz (BSIG) §8a verpflichtet, spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung „angemessene Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen […] ihrer informationstechnischen Systeme“ nach dem „Stand der Technik“ zu treffen und dies gegenüber dem BSI innerhalb von zwei Jahren (Rechtsverordnung nach §10 BSIG) unaufgefordert nachzuweisen. Das beinhaltet mindestens Architektur, Prozessbeschreibungen und Penetrationstests. Die betroffenen Unternehmen müssen einen Malwareschutz implementiert haben und betreiben. Gemäß Stand der Technik mindestens bei E-Mail, Internetnutzung und einer Lösung am Arbeitsplatz.

Einer der wesentlichen Angriffspunkte von außen sind die Systemschwachstellen durch nicht gepatchte Systeme. Daher muss mindestens monatlich und in einem Krisenfall innerhalb von vier Stunden gepatcht werden können, was nur mit einem automatisierten Patch-Management-Prozess möglich ist.

Information Security Management System (ISMS) dient dazu, Regeln und Methoden vorzuhalten, um die Informationssicherheit in einem Unternehmen oder in einer Organisation zu gewährleisten sowie die Abweichungen und deren Risikoeinschätzungen zu dokumentieren. Hier werden also die gesammelten Daten in Bereichen wie Patch-Management bewertet und festgehalten.

Daten, die im Internet übertragen werden (Data in Transit) oder auf Festplatten gemäß HIPAA, PCI-DSS, BaFin (in den Rundschreiben), BSI etc. gespeichert werden (Data at Rest), müssen nach aktuellen Vorgaben verschlüsselt werden. Das bedeutet beispielsweise, bei Nutzung eines Browsers gibt PCI-DSS TLS 1.1 oder TLS 1.2 in einer bestimmten Ausprägung vor. Für bestimmte Szenarien sollten auch Daten im Speicher (Data in Use), hier seien Datenbanken genannt, mit Verschlüsselung arbeiten.

Wer die Themen Patch-Management, Netzsegmentierung und Identity-and-Access-Management (IAM) erfolgreich umsetzt, hat wahrscheinlich schon 99 Prozent seiner Herausforderungen bewältigt.

In diesen Bereichen kann automatisiert ablaufende, im Idealfall modular aufgebaute Sicherheits- und Prüfsoftware für Betriebssysteme und Applikationen IT- und Compliance-Abteilungen bei den technischen Prüfungen maßgeblich unterstützen und entlasten. Auf mögliche Spezifika und Anforderungen an diese Software gehe ich in einem folgenden Beitrag separat ein.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass wir eine Wertediskussion und ein daraus abgeleitetes Umdenken benötigen, um mehr Aufmerksamkeit auf IT-Sicherheit und -Compliance zu lenken.