W-JAX 2018: Frühbucher-Specials

W-JAX 2018

Die W-JAX 2018 findet auch in diesem Jahr vom 5. bis 9. November in München statt. Am Montag geht es wie immer mit Workshops los, auch der Freitag ist klassisch fürs Praktische reserviert – insgesamt stehen 13 Workshops zur Verfügung. Vom Dienstag bis Donnerstag findet die Hauptkonferenz statt, die in diesem Jahr mit bis zu 9 parallelen Vorträgen aufwartet.

Inhaltlich geht es um die ganze Bandbreite an Themen, die für moderne Entwickler, Architekten und IT-Entscheider mit Java-Background relevant ist. Ein besonderer Fokus liegt natürlich auf Java Core- und Enterprise-Technologien, Microservices, dem Spring-Ökosystem und JavaScript. Aber auch Kubernetes, Cloud- und Container-Technologien kommen auf der Konferenz nicht zu kurz, das Gleiche gilt für die Themen Machine Learning bzw. Deep Learning.

Tracks der W-JAX 2018

Das Advisory Board der Konferenz hat die eingegangenen Session-Vorschläge gesichtet und eine erste Auswahl vorgenommen. Damit Sie so früh wie möglich erfahren, welche Themen und Inhalte auf der W-JAX 2018 präsentiert werden, haben wir es uns zum Ziel gesetzt, möglichst umfangreich im Vorfeld über die anstehende Konferenz zu berichten.

Die Themen-Tracks sind hierfür ein guter Anhaltspunkt und gliedern die Konferenz nach übergreifenden Themenkomplexen. In diesem Jahr stellt sich folgende Struktur heraus:

Agile & Culture

Big Data & Machine Learning

Clouds, Container & Serverless

Core Java & JVM Languages

DevOps & Continuous Delivery

Digital Transformation & Innovation

Microservices

Performance & Security

Serverside & Enterprise Java

Software Architecture

Web Development & JavaScript