Das neueste Release von Visual Studio Code ist erschienen: In VS Code 1.35 können erstmals die drei neuen Extensions für Remote Development außerhalb des Insider Channels genutzt werden. Sie haben weiterhin Preview-Status.

Microsoft veröffentlicht Mai-Release von VS Code

Microsoft hat Visual Studio Code 1.35 veröffentlicht. Das neue Preview-Feature Remote Development, wir berichteten, kann dort erstmals im Stable Release genutzt werden. Bisher war das nur mit Insider Builds von VS Code möglich. Das Extension Pack steht im Marketplace zur Verfügung. Darin enthalten sind drei Extensions für die Entwicklung in Containern, Remote Machines mit einem SSH-Server oder unter Windows Subsystem for Linux (WSL).

Neues für TypeScript und JavaScript

Neben den Remote Extensions wurden auch TypeScript und JavaScript bedacht: VS Code 1.35 bringt TypeScript 3.5.1 mit. Darin sind neben einigen Bugfixes auch Sprach- und Tooling-Verbesserungen für JavaScript und TypeScript enthalten.

JavaScript und TypeScript erhalten unter anderem Support für Smart Selection. Das Feature soll semantisches Wissen einsetzen, um Selektionen für Ausdrücke, Typen, Statements, Klassen und Importe intelligent zu erweitern:

Weitere Neuerungen in Visual Studio Code 1.35

Im neuen Release sind wieder einige Bugfixes enthalten. So wurde etwa der potenzielle Datenverlust in Dateien, die sich auf der Festplatte nach einem Backup verändert haben, behoben. Der Editor erhält ebenfalls einige neue Features.

Natürlich findet auch Microsofts neues Icon-Design seinen Weg zu VS Code. Werden die neuen Logos noch nicht angezeigt, muss ggf. der Icon Cache geleert werden. Der Stable Channel erhält ein blaues, der Insider Channel ein grünes Logo:

Die komplette Liste der Neuerungen und Bugfixes in Visual Studio Code 1.35 hat Microsoft in den Release Notes mitgeteilt.