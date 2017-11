Am Rande des Abgrunds – die VENOM-Story [Interview mit Dr. Gernot Starke]

Von Leben, Leiden und Rettung eines großen (und gar nicht so hypothetischen) IT-Systems

Dr. Gernot Starke (InnoQ) beschreibt auf der W-JAX 2017 mit seiner VENOM-Story ein Szenario, das viele nur allzu gut kennen dürften.

Die IT-Systeme und dazugehörigen Entwickler in Unternehmen müssen gerade stürmische Zeiten durchmachen. Erstere sind sozusagen historisch gewachsen. Letztere stehen unter permanentem Druck von allen Seiten und die technischen Schulden türmen sich immer höher auf. Bald läuft nicht nur die IT am Abgrund entlang, sondern das ganze Unternehmen. Im Gespräch mit JAXenter-Redakteurin Carina Schipper erklärt Dr. Gernot Starke, wie es sich vermeiden lässt, am Ende schließlich doch noch in den Abgrund zu stürzen.