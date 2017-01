Umfrage: State of Mobile 2017

Von der mobilen Revolution zum mobilen Alltag. Smartphones und Apps gehören mittlerweile zu unserem Leben wie Zeitung, Radio oder Fernsehen. Doch was denken Sie als (Mobile-)Entwickler über den aktuellen Zustand und die Zukunft des Mobile-Sektors? Machen Sie mit bei unserer „State of Mobile 2017“-Umfrage!

Mobile Revolution – dieses Label prägte viele Jahre Artikel und Gespräche über den Boom, den Smartphones und Tablets in der Tech- und IT-Branche ausgelöst haben. Inzwischen gehören Smartphones und andere mobile Devices zu unserem Alltag. Auch in der Softwareentwicklung ist Mobile nicht mehr wegzudenken und spielt in nahezu jedem Projekt eine Rolle.

Deswegen interessieren uns Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen. Wie sieht es in Ihrem Berufsalltag aus? Verstehen Sie sich als Vollblut-Mobile-Entwickler oder beschäftigen Sie sich im Rahmen eines Fullstack-Ansatzes unter anderem auch mit mobilen Projekten? Diese und andere Fragen stellen wir Ihnen in unserer „State of Mobile 2017”-Umfrage.