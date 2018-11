Spring Boot 2.1, Angular 7 und Java 11 – Top 10 der beliebtesten Themen im Oktober

Der Herbst ist da und bringt uns fallende Temperaturen. Doch mit einer schönen Tasse Tee und guter Lektüre lassen sich auch die kältesten Tage überstehen. Lektüre in digitaler Form gab es auf JAXenter auch im Monat Oktober en masse: eine umfangreiche Einführung in REST, die neuen Features von Spring Boot 2.1 sowie Angular 7 – doch wer schafft es ganz oben aufs Treppchen? Das sind die meistgelesenen Artikel im Oktober.

Die meisten Tutorials im Netz zeigen, wie man einfache CRUD-Anwendungen mit REST implementiert. Was aber muss man tun, wenn die Funktionen, die über die REST-Schnittstelle exponiert werden sollen, über simples CRUD hinaus gehen? Wie schneidet man die Ressourcen, die über REST angeboten werden? Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Hypermedia“ und dem hässlichen Akronym HATEOAS und wie hilft es mir? Diese und weitere Fragen beantwortet Tom Hombergs, Softwarearchitekt bei der adesso AG, in seiner Session von der JAX 2018 und schafft es damit in die Oktober-Top-10 auf JAXenter.

Platz 9 geht an Spring Boot! Spring Boot, das Konvention-vor-Konfiguration-Framework, erfreut sich anhaltender Beliebtheit in der Entwicklergemeinde. Bei der neuen Version Spring Boot 2.1 stand diesmal die Verbesserung der Performance im Fokus, aber auch Themen wie die Unterstützung von Java 11 und ein Update der Bibliotheken von Drittanbietern sind Teil des Updates.

Sie wollen mit Experten über Microservices diskutieren? Sie brauchen Einschätzungen und Ratschläge zu Fragestellungen und Problemen im Projekt? Auf der W-JAX 2018 haben Sie in einem interaktiven Workshop mit mehreren Fachexperten dazu die Möglichkeit – egal ob Sie Microservices-Experte oder -Anfänger sind!

Platz sieben belegt Werner Vogels Artikel zu Allzweckdatenbanken. Werner Vogel, CTO Amazon.com, beschreibt die aktuelle Vielfalt der Datenbankmodelle. Eins ist dabei sicher: Die Zeiten der Allzweckdatenbanken sind vorbei!

Nur rund sechs Monate nach dem Erscheinen des umfangreichen und bedeutsamen Updates Java 9 erblickte Java 10 im März 2018 das Licht der Welt. Da Java 11 vor Kurzem erschienen ist, ergreift Michael Inden die Gelegenheit und wirft in dieser Artikelserie einen Blick auf die wichtigsten Features des Vorgängers.

Jeder kennt ihn, jeder belächelt ihn und jeder benutzt ihn hin und wieder mal als Werkzeug, um unverdient zu Glänzen: Den Bullshit. Er ist in unserer Branche so omnipräsent, dass er eigentlich kaum noch wegzudenken ist. Es muss die Frage erlaubt sein, worum es sich dabei eigentlich handelt und warum gerade wir in der IT so massiv darunter zu leiden haben. Unser Platz 5!

Mit diesem Artikel startete eine neue Serie zu Manifold. Manifold ist eine einzigartige Open-Source-Technologie, die man in jedem Java-Projekt verwenden kann, um innovative Sprachfunktionen wie typsichere Metaprogrammierung, Erweiterungsmethoden, Templating und strukturelle Typisierung nutzen zu können. Im ersten Teil geht es um die Neuerfindung von Code-Generatoren durch Manifold, nämlich Type Manifold.

Kommen wir zu den Top 3 der Oktober-Charts. Zum ersten Mal öffnete die Oracle-Code-One-Konferenz ihre Pforten für Java-Entwickler und auch für Entwickler anderer Programmiersprachen, die aus aller Welt nach San Francisco kamen. Wolfgang Weigend war vor Ort dabei und fasst die Highlights der Konferenz zusammen.

Silber geht an Angular 7. Die siebte Major-Version des JavaScript Frameworks Angular hat wieder einiges zu bieten. Karsten Sitterberg stellt die neuen Features im Detail vor.

Gold für Java 11! Nachdem Java 10, das erste „normale“ Release nach dem neuen Release-Zyklus, pünktlich veröffentlicht wurde, ist nun auch die erste Version mit Langzeitunterstützung verfügbar: Java 11. Falk Sippach, Trainer, Software-Entwickler und Projektleiter bei der OIO Orientation in Objects GmbH, hat sich für uns die wichtigsten Neuerungen der aktuellen Java-Version angeschaut.