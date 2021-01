Java auf Java, Angular 11.1 & das richtige Mindset für Entwickler – Unsere Top-Themen der Woche

Oracles GraalVM ist aktuell eines der spannendsten Projekte im Java-Universum, wenn man von der Sprache und den Projekten wie Amber, Loom, Valhalla und so weiter einmal absieht. Die universelle virtuelle Maschine für polyglotte Entwicklung ist nun in Version 21 erschienen. Spannend ist: GraalVM 21 bringt das Tool Espresso mit sich, mit dem es sich Java auf Truffle gemütlich macht.

Der rasante Bedeutungszuwachs von KI bedeutet auch, dass die Technologie immer mehr Entscheidungen trifft, ohne dass wir diese hinterfragen. Ob bei Kreditbewilligungen, Bewerberauswahl oder Gesichtserkennungen – Unternehmen müssen heute mehr denn je sichergehen, dass ihre KI-Applikationen keinen Menschen diskriminieren. Damit das Risiko des KI-Bias – sprich der unbeabsichtigten Verzerrung von Entscheidungen durch künstliche Intelligenz – minimiert wird, müssen Entwickler eine Reihe von Dingen beachten.

Mit Angular 11.1 steht das erste größere Update für die aktuelle Major-Version des Frameworks bereit. Enthalten sind natürlich zahlreiche Bugfixes. Vor allem für den Compiler und das Compiler-CLI sowie den Language-Service bringt die Minor-Version aber auch neue Features mit.

In der Software-Entwicklung sind nicht nur technische Skills oder Erfahrung notwendig. Auch das Mindset der Entwickler spielt eine große Rolle, um am Ende einen Erfolg vorzuweisen. Dieser Artikel erklärt, was das Mindset ist, warum es so wichtig ist und wie es verbessert werden kann.

In diesem Artikel wird erklärt, wie Git intern Änderungen speichert und nachverfolgt, und was Branches und Tags sind. Dieses Wissen ist wichtig, wenn Sie erweiterte Funktionen wie Rebase, Reset oder Cherry Picking verwenden.