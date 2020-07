Git 2.28: Master-Branch erlaubt von Anfang an andere Namen

Git 2.28 ist da. Mit dem Release wird eine Neuerung im Kern-Tool hinter GitHub und anderen Code-Verwaltungstools eingeführt, die aus dem Kontext der „Black Lives Matter“-Bewegung entstanden ist. Im vergangenen Monat war aus dieser Szene heraus Kritik an den Begriffen „Master“ und „Slave“ im IT-Umfeld laut geworden, die von manchen Mitgliedern der Bewegung als rassistisch konnotiert empfunden werden. GitHub-CEO Nat Friedman reagierte auf Twitter auf einen entsprechenden Hinweis hinsichtlich der Verwendung von „Master“ als Standardbezeichnung für den Haupt-Branch eines Repositories und stimmte der Idee zu, dass alternative Begriffe verwendbar sein sollten. Nun hat Git in v2.28 eine Möglichkeit geschaffen, andere Begriffe als „Master“ zu nutzen. Die Option ist für neue Repositories bei der Erstellung verfügbar. Wenn an init.defaultBranch eine eigene Bezeichnung angehängt wird, beispielsweise „Main“, wird diese in Zukunft als Name für den Haupt-Branch verwendet. Wird kein Wert angegeben, bleibt es jedoch bei der Bezeichnung „Master“. Auch GitLab plant, in Zukunft den Begriff „Main“ für den zentralen Zweig neuer Projekte zu verwenden.

Git 2.28: GitHub Actions in Git

Neuerungen an Git 2.28 betreffen außerdem die Bloom Filters, an denen bereits in v2.27 gearbeitet wurde. Neu ist auch der GitHub Actions Workflow in Git, der es ermöglicht, Gits Integration-Tests auf anderen Plattformen auszuführen. Einen Überblick über alle Neuerungen in Git 2.28 gibt es in der entsprechenden Mailing List; Details zu den wichtigsten Neuerungen hat Taylor Blau im GitHub-Blog zusammengefasst.