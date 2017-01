Schliemanns Erben – Systemlandschaften wirkungsvoll (nach-)dokumentieren

Stefan Zörner auf der W-JAX 2016

Softwaresysteme wachsen historisch. Das gilt nicht als Idealzustand, aber so ist die Realität nun mal. Für Systemlandschaften gilt es erst recht. In dieser Session zeigt Stefan Zörner, wie man bestehende Systemlandschaften kartografiert und es allen Beteiligten leichter macht, sich zurechtzufinden und informierte Entscheidungen zu treffen. Dabei lehnt er sich an Methoden wie arc42 an, das initial nur auf Einzelsysteme passt, und Beispiele aus echten Ausgrabungen, aber ohne C14.