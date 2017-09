Spring 5: Diese Features machen das Framework zukunftssicher

Welche Herausforderung auch nach dem Jahr 2017 kommen mögen, Spring 5 ist die Version mit der Pivotal das Framework für die Zukunft fit machen will. Reaktive Webanwendungen und eine verständliche Unterstützung des JDK 9 sind nur zwei Fokusthemen des aktuellen Major Releases. Auch Lambda-orientierte Programmieransätze sollen mit Spring 5 besser unterstützt werden. In seiner Session stellt er die neuen Features vor und spricht zudem darüber, wie die neuen Features im kommenden Spring Boot 2.0 eingeführt werden sollen.

Spring Framework 5 Themes and Trends from JAX TV on Vimeo.

has a thing for code quality and robustness. He’s been spreading the word for more than ten years while developing large scale Java enterprise applications in the geospatial, financial, or logistics sectors. An Apache Maven PMC member since 2006, he joined the core Spring Framework development team early 2014, being one of the main contributors to both Spring Framework and Spring Boot since. During his free time, he loves traveling around the world.