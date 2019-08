Softwareentwicklung und das Gehirn: Eine Gebrauchsanleitung!

Dr. Jens Bendispostos Session auf der JAX 2019

Lernen, Lehren, Probleme lösen und Softwareentwicklung haben eine ganze Reihe von gemeinsamen Eigenschaften. All diese Dinge benötigen eine ordentliche Portion Gehirnschmalz. Aber ist das wirklich so? Oder können wir vielleicht doch im Schlaf lernen? All das verrät und Dr. Jens Bendisposto in seiner Session von der JAX 2019