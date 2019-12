FaaS or not to FaaS – Sichtbare und nicht sichtbarbare Vorteile von Serverless Paradigma

Das Serverless-Architekturmuster wird momentan heiß diskutiert. Welche Vorteile bringt es? Läutet es gar eine Revolution in der Software-Entwicklung ein? Oder bleibt Serverless auf eine überschaubare Anzahl bestimmter Use Cases beschränkt? Diese Fragen beantwortet Vadym Kazulkin, Software-Architekt bei ip.labs, in seiner Session auf der W-JAX 2019 .

Wenn wir über Preise sprechen, sprechen wir oft nur über Lambda-Kosten. In unseren Anwendungen verwenden wir jedoch selten nur Lambda. Normalerweise haben wir andere Bausteine wie API Gateway, Datenquellen wie SNS, SQS oder Kinesis. Außerdem speichern wir unsere Daten entweder in S3 oder in Serverless-Datenbanken wie DynamoDB oder kürzlich in Aurora Serverless. Alle diese AWS Services haben ihre eigenen Preismodelle, auf die wir achten müssen.

In seiner Session auf der W-JAX 2019 zeichnet Vadym Kazulkin ein vollständiges Bild über die Total Cost of Ownership in Serverless-Anwendungen und präsentiert eine Entscheidungsliste für die Fragestellung, ob und wann es sich lohnt, im Projekt auf das Serverless-Paradigma zu setzen. Dabei betrachten wir sowohl die Kosten- wie auch andere Aspekte, z. B. das Verständnis von Applikationslebenszyklus, Architektur, Plattformlimitierungen und organisatorischem Wissen.