Themenkomplex Security: Mit überwachtem Zugriff Cyberattacken vorbeugen

Michael Heuer

Michael Heuer ist Vice President, DACH bei Proofpoint. Neben einer Vertiefung der Zusammenarbeit mit Proofpoint-Kunden und -Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wird Michael Heuer zudem dafür verantwortlich zeichnen, das Unternehmenswachstum in der Region voranzutreiben. Michael Heuer verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Telekommunikations-, IT- und Cybersecurity-Branche. Dabei kann er eine ganze Reihe von Erfolgen vorweisen, bei denen er den Vertrieb in Verbindung mit dem Channel ausgebaut und die Sales-Strategie in einem schnelllebigen Umfeld optimiert hat. Bevor er zu Proofpoint wechselte, bekleidete Heuer leitende Positionen bei UUNET-Worldcom, BT, Akamai, Acquia und zuletzt bei Mimecast.