So werden Sie zum Security-Champion in Ihrer Organisation

Dieser IPC Vortrag von Ives Laaf gibt eine kleine Einführung in die Idee der Security Champions und deren Einführung in Ihre Organisation. Es werden auch verwandte und unterstützende OWASP-Tools und Anleitungen gegeben.





Involved into security since his studies in computer sciences 20 years ago Ives Laaf provides a broad background in programming and security related topics. In his day to day job as CISO of smarthouse adesso financial solutions he is responsible for security and compliancte topics for development and operational teams.