Sakuli: End-2-End-Testing und -Monitoring im Container-Zeitalter

Sowohl End-2-End-Testing als auch End-2-End-Monitoring folgen dem gleichen Paradigma – sie betrachten eine Applikation aus der Sicht des End-Users. Hier darf es keine Rolle spielen, in welcher Oberflächentechnologie die Applikation geschrieben ist oder in welcher Art sie mit dem End-User in Verbindung tritt. Genau an diesem Punkt setzt das Open-Source-Tool Sakuli an.

Die Anwendungsgebiete des Open-Source-Tools reichen von Web-Clients mit oder ohne Plug-ins (wie zum Beispiel Flash) über generierte PDFs bis hin zu Rich-Clients, die automatisiert abgeprüft werden. Zudem zeigt der Artikel, wie die Container-Technologie genutzt werden kann, um vollständig reproduzierbare End-2-End-Testumgebungen aufzubauen.

Der Begriff „End-2-End“ wird oftmals in verschiedenen Kontexten verwendet. Es besteht allerdings Einigkeit darüber, dass es sich immer um die Endpunkte einer Applikation handelt, meist in Form einer Benutzeroberfläche. Diese zu testen, ist der Einsatzzweck des Open-Source-Frameworks Sakuli. Unterstützt werden alle gängigen Betriebssysteme sowie die Ausführung als Docker-Container. Die in Docker-Container verpackten Testumgebungen besitzen ebenfalls eine echte Desktop-Umgebung, was es ermöglicht, eine sogenannte „Immutable Infrastruktur“ für UIs zu schaffen. Orchestrierungslösungen wie OpenShift oder Kubernetes können darauf aufbauend wiederum eine flexible Skalierung bis in die Cloud ermöglichen. Die Frage, die sich allerdings stellt: Was haben das End-2-End-Monitoring und -Testen gemeinsam? Die Antwort ist ganz einfach, die Applikation!

Beim Testing-Use-Case wird in der Regel innerhalb der CI-Build-Pipeline das „System under Test“ (SUT) neu gebaut, die Anwendung deployed, die Tests ausgeführt und abschließend das Ergebnis an den CI-Server zurückgemeldet. Das Ziel ist es, zu überprüfen, ob das System under Test die definierten Funktionalitäten weiterhin beherrscht.

Im Gegensatz dazu steht beim End-2-End-Monitoring – auch Applikationsmonitoring genannt – das SUT bereits zur Verfügung, da es sich um das Produktivsystem handelt. Die Tests werden meist in einer getakteten Endlos-Schleife ausgeführt, zum Beispiel alle 5 Minuten, und die gesammelten Ergebnisse an ein Monitoring-System geschickt. Im Gegensatz zum klassischen Monitoring liegt der Fokus hier auf der Sicht des End-Users.

Lesen Sie auch: RESTful APIs dokumentieren

Die Kernfrage ist: Erfüllt das Produktivsystem die erwartete Funktionalität und die gewünschte Performance? Dieses „funktionale“ Monitoring ermöglicht es, die Key-Features einer Applikation zu überwachen, ohne dafür eine explizite technische Kennzahl im Monitoring-System definiert zu haben. Wird zum Beispiel der User-Login dadurch verhindert, dass versehentlich alle Accounts abgelaufen sind, wird dies erkannt, obwohl dafür kein expliziter Datenbank-Check aufgesetzt wurde. Durch das kontinuierliche Tracken der Login-Laufzeiten wird zudem erkannt, wann Laufzeitspitzen zu verzeichnen sind oder ein Alarming durchzuführen ist.

Der große Vorteil ist, dass dort keine technische Laufzeit gemessen wird, sondern die Laufzeit aus End-User-Sicht, die das Zusammenspiel aller Komponenten beinhaltet – von der Eingabe bis zum Laden der ersten Seite nach dem Login. Ein weiterer Anwendungsfall wäre, durch Graphen die Login-Zeiten von verschiedenen WAN-Standorten zu vergleichen und Bottlenecks in der WAN-Anbindung zu identifizieren.

Sakuli Komponenten

Die Architektur des Open-Source-Frameworks, besteht im Wesentlichen aus drei Hauptkomponenten: dem Starter, der Testdefinition und der Ergebnisauswertung.

Starter

Der Starter hat die Aufgabe, die Testausführung zu initialisieren, die Testsuite zu laden und die Testumgebung zu konfigurieren. Nach der erfolgreichen Sakuli – Installation kann die Testausführung per Commandline wie folgt gestartet werden:

sakuli run [OPTIONS]

Nachdem die Testsuite erfolgreich lokalisiert wurde, beginnt die Testausführung mit den in der <sakuli-suite-path>/testsuite.properties Datei hinterlegten Parametern. Dort wird unter anderem festgelegt, welcher Browser zur Testausführung genutzt wird oder welche Threshold-Zeiten gesetzt sind:

####################################################################################### # TEST-SUITE-META-PROPERTIES ####################################################################################### # The test suite ID is a unique ID, which identifies the same test suite # over all executions and configuration changes. testsuite.id=example_xfce ####################################################################################### # OPTIONAL-PROPERTIES for the test suite ####################################################################################### # The warning runtime threshold (seconds) estimates the execution time of the complete # test suite. If the warning time is exceeded, the test suite will get the state # 'WARNING'. testsuite.warningTime=30 # The critical runtime threshold (seconds) estimates the execution time of the complete # test suite. If the cirtical time is exceeded, the test suite will get the state # 'CRITICAL'. testsuite.criticalTime=60 ####################################################################################### # OVERWRITE-PROPERTIES ####################################################################################### # ### FOR EXAMPLE overwrite the default browser ### # # DEFAULT: firefox testsuite.browser=chrome ....

Listing 1: Beispiel testsuite.properties

Das vollständige Referenz-File findet sich unter Sakuli – Default Properties. Zusätzlich können diese Properties zur Laufzeit mit der Kommandozeile überschrieben werden, wie in diesem Beispiel der Warning-Threshold:

sakuli run <sakuli-suite-path> -D testsuite.warningTime=50

Testdefinition

Um es zu ermöglichen, innerhalb eines geschlossenen Ausführungskontextes sowohl Web-Content als auch nativen UI-Content zu testen, greift Sakuli intern auf die Funktionen der beiden Open-Source-Tools Sahi OS und Sikuli zurück. Die Sahi-Komponente kümmert sich um das Web-Testing, Sikuli um den nativen Content. Der Best-of-Breed-Ansatz ermöglicht es, für jeden Content-Type das richtige Werkzeug zu benutzen, ohne einen Kontext-Sprung zu haben.

Web-Testing-Frameworks wie Sahi können anhand des von einer HTML-Seite abgeleiteten Document-Object-Models (DOM) alle enthaltenen Elemente auf Basis von Namen, IDs oder CSS-Klassen identifizieren. Über diese so genannten Identifier wird die Seite innerhalb des Browsers ferngesteuert oder mit Werten befüllt. Der neue, veränderte Zustand wird darauffolgend mit Asserts validiert. Zum Beispiel wird geprüft, ob im Textfeld der Produkttext des vorher ausgewählten Produkts angezeigt wird.

Besteht allerdings die Anforderung, Rich-Clients oder ein generiertes PDF zu validieren, stoßen reine Web-Testing-Tools an ihre Grenzen. Hier bietet Sakuli einen Ausweg, da zusätzlich zu den DOM-basierten Elementen auch Inhalte außerhalb des Browser-DOMs durch die Nutzung der Sikuli-Funktionen getestet werden können. Konkret werden bei diesem Best-of-Breed-Ansatz zusätzlich zur Webseiten-Manipulation User-Aktionen per Maus und Tastatur auf dem nativen UI des Betriebssystems ausgeführt. Außerdem ist es möglich, Bildschirminhalte per Bildmusterabgleich zu kontrollieren und zu validieren.

Ist es zum Beispiel aufgrund eines kryptischen DOM-Selektors nicht möglich, einen HTML-Button zu erreichen, kann dies mithilfe nativer Bilderkennung über das Aussehen des Buttons durchgeführt werden. Die Identifizierung des Buttons erfolgt mittels Bildmuster, die im Testfall durch kleine Screenshot-Snippets definiert und während der Testausführung mit der aktuellen Anzeige verglichen werden. So kann auch innerhalb eines Browser-Tests ein natives PDF im Test geöffnet, ferngesteuert und validiert werden. Das folgende Code-Beispiel zeigt einen Testcase, der im Chrome-Browser über die „PDF speichern“-Funktion ein PDF erstellt, es in einem neuen Browser-Tab öffnet und abschließend validiert, ob das PDF die erwarteten Elemente enthält. Dieser Test gewährleistet, dass im PDF alle gewünschten Report-Elemente enthalten sind und nicht aufgrund eines Fehlers im CSS des Drucklayouts Elemente fehlen.

//sakuli-test-suite/testcase_1/tc.js //open bakery application _navigateTo("http://bakery-web-server:8080/bakery/"); _isVisible(_heading1("Cookie Bakery Application")); _highlight(_heading1("Cookie Bakery Application")); //open print preview and save PDF env.type("p", Key.CTRL); screen.find("save_button").highlight().click().type(Key.ENTER); //open pdf in new tab and validate env.type("tl", Key.CTRL).paste(getPDFpath()).type(Key.ENTER); screen.waitForImage("pdf_place_order.png", 5).highlight(); [ "pdf_blueberry.png", "pdf_caramel.png", "pdf_chocolate.png" ].forEach(function (imgPattern) { screen.find(imgPattern).highlight(); });

pdf_place_order.png:



pdf_blueberry.png:



pdf_caramel.png:



pdf_chocolate.png:



Listing 2: Beispiel PDF-Validierung im Browser

Wird auf die Web-Komponente von Sakuli gänzlich verzichtet, können selbst native Rich-Clients wie eine Swing-Anwendung oder ein SAP-Rich-Client problemlos getestet werden. Ein weiteres Testszenario wäre, das Zusammenspiel zweier Anwendungen wie die Web-Eingabe eines Anfrageformulars mit Übermittlung an das Backend eines CRM-Systems mit Rich-Client zu testen. Den Einsatzmöglichkeiten sind hier nahezu keine Grenzen gesteckt, einen Überblick bietet das Projekt Sakuli – Examples.

Sakuli-Tests lassen sich auf zwei Arten erstellen. Zum einen über die Java DSL und zum anderen über eine JavaScript-Definition. Welche Sprache für das eigene Projekt geeignet ist, entscheidet sich meist an der bestehenden Infrastruktur und dem Wissensstand in der jeweiligen Programmiersprache.

Testdefinition JavaScript

Die Testdefinition auf JavaScript-Basis bietet gerade für Programmieranfänger einen einfachen Weg, in das Thema automatisiertes UI-Testen einzusteigen, da weder Compiler noch tieferes Wissen über das JavaScript-Ökosystem notwendig sind. Das Tutorial Sakuli – First Steps bietet hierfür einen idealen Einstiegspunkt.

Der Aufbau einer Sakuli-Testsuite gestaltet sich, wie oben dargestellt, sehr einfach. Unter dem Testsuite-Ordner, in diesem Fall example , wird folgendes definiert:

Datei testsuite.suite : Legt fest, welche unterliegenden Testcases – hier der Testcase demo – mit jeweiliger Start-URL ausgeführt werden soll:

// ... define your tescases like: // folder-of-testcase http://www.startURL.de // demo/sakuli_demo.js http://sahi.example.com/_s_/dyn/Driver_initialized

Datei: testsuite.properties : Legt die Parameter fest, mit denen die Testsuite ausgeführt werden soll, also Browser, Thresholds, Forwarder-Module usw. (siehe die Punkte „Starter“ und „Ergebnisauswertung“).