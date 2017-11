Nachdem mit React v16.0 der komplette Server-Renderer neu geschrieben wurde und so für eine deutlich bessere Performance sorgte, wurde in der nun veröffentlichten zweiten Minor-Version von React 16 weiter nachgebessert. Im Fokus stehen dabei vor allem Verbesserungen der sogenannten Fragments. Im React-Blog hat Clement Hoang die Highlights der neuen Library-Version vorgestellt.

React v16.2 verbessert Fragments-Support

Das Release von React v16.2 steht ganz im Zeichen der Verbesserungen der in React 16 eingeführten Fragments. Fragments sehen aus wie leere JSX-Tags und erlauben es Entwicklern, eine Liste von Children zu gruppieren, ohne zusätzliche Nodes zum DOM hinzufügen zu müssen.

Bereits in React 16.0 wurde Support für die Rückgabe eines Element-Arrays aus einer Komponenten-Render-Methode implementiert. Statt die Children in ein DOM-Element wrappen zu müssen, können sie in ein Array platziert werden. Um eine konsistentere Schreib-Experience für Fragments zur Verfügung zu stellen, bietet React nun eine eigene Fragment-Komponente, die statt der Arrays genutzt werden kann. Darüber hinaus steht ab sofort auch syntaktischer Support für Fragments für JSX zur Verfügung. Um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, sich mit der JSX-Fragement-Syntax vertraut zu machen, steht außerdem ein eigener CodePen zum Testen bereit.

Die Unterstützung der Fragment-Syntax in JSX ist abhängig von den genutzten Tools. Aktuell wird am Support in Create React App gearbeitet; in Babel, TypeScript und Flow wird das neue Feature aber bereits unterstützt.

Lesen Sie auch: Angular 5 vs. React – Wer hat wo die Nase vorn?

Neben der Verbesserung des Fragment-Supports bringt React v16.2 auch verschiedene weitere Änderungen sowie Bug-Fixes mit. Eine Übersicht über die Änderungen bietet das Changelog im oben genannten Blogpost. Die neue React-Version kann wie gewohnt über npm, Yarn oder via des CDNs installiert werden.