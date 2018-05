Neues Quickvote: Wird Machine Learning für Sie dieses Jahr zum Thema?

Machine Learning ist allgegenwärtig in der Softwarebranche. Googles Suchmaschine bzw. deren Algorithmen „lernen“ mit Machine Learning und auf dem diesjährigen TensorFlow Summit wurde angekündigt, dass TensorFlow künftig auch für JavaScript und Swift verfügbar sein wird. Mit Kubeflow werden die ML-Anwendungen sogar unabhängig von ihrer Umgebung und können praktisch in Container-Clustern via Kubernetes entwickelt, trainiert und deployt werden.

Und dann gibt es da noch Deep Learning, das laut Experten wie Uwe Friedrichsen und Shirin Glander das Potential hat, die Softwareentwicklung komplett auf den Kopf zu stellen und zu revolutionieren. „DL“ ist derzeit jedenfalls eines der heißesten Themen im Bereich Künstliche Intelligenz. Werden auch Sie sich, lieber Leser, bald mit Machine Learning bzw. Deep Learning beschäftigen?





Falls Sie unser Quickvote mit „Ja“ beantworten, hilft ihnen vielleicht das folgende Video und das unten verlinkte Tutorial weiter. Sigrid Keydana erklärt darin die wichtigsten Grundlagen für Entwickler zum Thema Deep Learning und die mathematische Basis des maschinellen Lernens.

HINTERGRUND ZUM THEMA – Teil 1 unseres Machine Learning Tutorials: