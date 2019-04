Monitoring für Microservices: Prometheus für DevOps

Prometheus ist eines der bekanntesten Werkzeuge, wenn es um Monitoring geht. In seiner Session auf der DevOpsCon 2018 gibt Hubert Ströbitzer unter anderem eine Einführung in die allgemeine Architektur von Prometheus. Zudem erklärt er, warum es so gut mit Container-Technologien wie Docker zusammenpasst und wie man Prometheus und Grafana innerhalb von Docker laufen lässt. Und auch das Erstellen eines einfachen Dashboard in Grafana und das Schreiben von benutzerdefinierten Metriken mit einer Spring Boot Anwendung wird erklärt.

Hubert is the guy who supports Devs to get into DevOps mode. He is responsible to keep a Microservice stack up and running and therefore uses Docker, Kubernetes and Ansible on a daily basis. Having a strong Java and Spring coding background he tries to fill the gap between Dev and Ops and hopes to become obsolete as soon as possible.Hubert is the founder of the IaaM (Infrastructure as a Meetup – http://iaam.at ) in Linz, Austria. He loves going deep into technical concerns or discuss the cultural aspects of our business. Recently he grow a strong affinity for monitoring.