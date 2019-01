Programmiersprache 2019: So haben Sie abgestimmt!

Insgesamt 961 Personen haben uns ihre bevorzugte Programmiersprache verraten und abgestimmt. Platz eins geht an eine Java-Version. Mit insgesamt 496 Stimmen gewinnt Java 11 das Ranking der Programmiersprachen. Silber geht mit ziemlichem Abstand und 254 Stimmen an JavaScript. Python erhält mit 297 Stimmen die Bronzemedaille.

Frege hingegen bildet mit gerade mal sieben Stimmen das Schlusslicht der Tabelle. Auch Eda (9 Stimmen) und Lua (11 Stimmen) scheinen nicht im Fokus der Teilnehmer zu liegen.

Die aktuellen Programmiersprachen-Rankings

Ähnliche Ergebnisse wie unser Quickvote zeigen auch andere Sprach-Rankings. So hat kürzlich die niederländische Softwarefirma TIOBE ihren aktuellen TIOBE Programming Community Index vorgestellt. In diesem Ranking geht Java als Gewinner hervor, wobei nicht zwischen den einzelnen Versionen unterschieden wird. Auf dem zweiten Platz folgt die Programmiersprache C, Platz drei geht an Python.

Auch im Jahr 2018 lag Java im Gesamt-Ranking auf dem ersten Platz. Anschließend folgten C und C++. Allerdings weist Python mit 3,62 % für das Jahr 2018 den höchsten Zuwachs aus und wurde daher zur Programmiersprache des Jahres 2018 gekrönt. Die prozentuale Zunahme der Suchanfragen zu Python ist somit höher als für Visual Basic .NET, Java und C, den letztjährigen Gewinner.

Laut PYPL, dem PopularitY of Programming Language Index, ist Python die beliebteste Programmiersprache im Januar 2019. Die Silbermedaille geht an Java, während JavaScript den dritten Platz belegt.

2018 sah das PYPL-Ranking noch etwas anderes. Im vergangenen Jahr (März) wurde Java zum Gewinner gekürt. Platz zwei räumte der diesjährige Gewinner Python ab. Platz drei war auch im letzten Jahr in den Händen von JavaScript.

Trotz unterschiedlicher Methoden der Auswertung geht Java als Gewinner bei zwei von drei Rankings hervor. Nichtsdestotrotz scheint Python auf dem Vormarsch zu sein und auch JavaScript erfreut sich allgemeiner Beliebtheit.