Planet Android: 10 Jahre Play Store, Android App Bundle und das Samsung Galaxy S10

In dieser Woche müssten zweimal 10 Kerzen auf dem Geburtstagskuchen von Android stehen, insofern es überhaupt einen Kuchen gibt. Zum einen kann Android sich selbst und zum anderen den Google Play Store feiern.

Eigentlich wurde das Android-Betriebssystem bereits am 23. September 10 Jahre alt, allerdings hatte Google sich erst jetzt dazu entschlossen, in einem Blogeintrag alle Highlights der vergangen Android-Dekade zu präsentieren. Vermutlich deshalb, weil am 22. Oktober auch eine weitere Google-Erfindung sein 10-jähriges Bestehen feiern durfte: Happy Birthday Play Store!

Als das Android-Betriebssystem erschien, existierten Smartphones schon eine ganze Weile. Doch erst mit der Einführung von Android, gelang es einen Wendepunkt im Smartphone-Markt zu markieren. Andy Rubin, der Erfinder von Android, sorgte 2008 mit seinem quelloffenen, Linux-basierten Betriebssystem für eine Sensation und eroberte damit die Welt.

Die erste Android-Version trug übrigens noch keinen „süßen“ Spitznamen. Erst seit Android 1.5 „Cupcake“ tragen alle Versionen neben der Versionsnummer den englischen Namen einer Süßspeise, deren Anfangsbuchstaben jeweils mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet beginnt. Heute gibt es Android bereits in Version 9 alias Pie.

Von den Anfängen der Sprachaktionen mit Sprache zu Text bis hin zu einem immer selbständigeren Smartphone durch KI, hat sich Android in den letzten 10 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Heute wird Android von über 2 Milliarden aktiven Geräten verwendet und ist das am meisten genutzte OS auf dem Markt. Gemessen am Marktanteil ist Android die Nummer 1 der Betriebssysteme.

Doch nicht nur Android, sondern auch Googles virtuelles Spieleland feiert seinen 10. Geburtstag. Am 22.10.2008 startete der App Store auf den Android-Smartphones, damals noch unter dem Namen „Android Market“.

Natürlich bietet dieses Jubiläum den perfekten Anlass, die beliebtesten Apps der letzten Jahre genauer zu beäugen. Das Team von App Annie hat in einem aktuellen Report die Highlights des App Stores ab dem Jahr 2012 zusammengefasst.

Gemessen an den Downloadzahlen scheinen in Deutschland besonders die Messenger-Dienste hoch im Kurs zu stehen. Der erste Platz geht an WhatsApp, gefolgt von Facebook Messenger und Facebook. Doch Deutschland wurde von einer Dating-Invasion heimgesucht und daher wurde vor allem für Dating-Portale bezahlt. So ist Lovoo auf Platz 1 und Tinder auf Platz 2. Ansonsten geben die deutschen Nutzer für Babbel, gefolgt von Netflix und die Sport-App Feeletics, am meisten aus.

In der Kategorie Spiele machen in Deutschland, auch gemessen am Umsatz, vor allem Clash of Clans, Candy Crash Saga und Hay Day das Rennen. Misst man jedoch die Beliebtheit anhand der Downloadzahlen, zeigt sich ein anderes Ergebnis. Dort liegen nämlich Subway Surfes, Pou und Candy Crush Saga auf den ersten drei Plätzen.

Seit 2012 wurden insgesamt 330 Milliarden Apps heruntergeladen und 85 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Das Spieleparadies läuft also hervorragend und wird wohl auch noch zukünftig viele Spiel“kinder“-Herzen höher schlagen lassen.

Getreu dem Motto „weniger ist mehr“ kündigte Google Veränderungen für Android-Apps an – allgemeines Erschlanken für mehr Speicherplatz ist angesagt. Dank des neuen Android App Bundle sollen künftig Updates direkt in der App vorgeschlagen und ausgeführt werden können. Außerdem werde durch das neue Format 35 Prozent weniger Speicher benötigt, sagt Google.

Teil des neuen Formats ist auch ein neues API, mit dem Entwickler innerhalb der App auf ein aktuelles Update hinweisen und dieses vom Nutzer direkt ausführen lassen können. Letztere müssen dabei nicht einmal die App verlassen. Bisher wurden Nutzer für diesen Prozess in den Play Store geleitet. Das Ganze wurde mit dem fancy Namen Immediate In-App Updates versehen.

Doch nicht nur Entwickler, sondern auch App-Nutzer haben einen Grund sich zu freuen. Da zahlreiche Nutzer aufgrund von großen Android-Apps immer wieder mit Speicherproblemen und (mangels Speicherplatz) ausbleibenden App-Installationen und App-Updates zu kämpfen haben, verordnete Google den Android-Apps allgemeines Abspecken.

Durch das neue Format sollen Android-Apps wieder deutlich schlanker werden. Wie genau das funktionieren soll, erklärt Google auf Twitter:

Android App Bundle is the 'small' solution to the 'big' problem of growing app sizes and increasingly complex releases:

⬇️ 35% size reduction (on average)

🛠 No need to use multi-APK

💡 On-demand features

🔎 Instant discovery

Learn more → https://t.co/jkasnYKbGd

by @iamdom pic.twitter.com/0y43cBVoIT

