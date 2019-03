Planet Android: Google und die Browserwahl, AI-Spracherkennung und Android Q beschränkt Apps

Es war DIE Nachricht am Mittwoch: Die EU verhängt eine weitere Rekordstrafe gegen Google. Wegen Wettbewerbsverstößen muss der Internetriese umgerechnet 1,49 Milliarden Euro zahlen. Und die Strafe der EU-Kommission zeigt prompt ihre Wirkung, denn künftig gibt es mehr Mitbestimmungsrecht für Android-Nutzer in Europa. Wie Google ankündigt, sollen europäische Android-Nutzer nun gefragt werden, welche Webbrowser und welche Suchmaschine sie auf ihrem Smartphone nutzen möchten.

Nein – das ist kein Wahlslogan, sondern Googles Reaktion auf die EU-Strafe. Und mit EU-Strafen kennt sich Google mittlerweile aus.

Bereits im Sommer 2018 hat die EU-Kommission eine Rekordstrafe von 4,34 Milliarden Euro verhängt. Die EU warf Google damals vor, beim Betriebssystem Android seine Marktmacht zu missbrauchen. Als Reaktion darauf hatte Google bereits das eigene Lizenzmodell geändert und damit Smartphone-Herstellern ermöglicht, Alternativen zu den Google-Apps installieren zu können.

Im aktuellen Fall geht es zwar „nur“ um 1,49 Milliarden Euro, allerdings zielt die Strafe direkt auf Googles Kerngeschäft ab, nämlich Onlinewerbung. Durch restriktive Klauseln mit Internetseiten hätte Google verhindert, dass Wettbewerber dort Werbeanzeigen platzieren können. Doch Google weiß um seine Fehler und verspricht Besserung. Überhaupt nicht „Google-like“, also ohne Pressekonferenz, Video-Stream oder große Ankündigung, schreibt Google-Manager Kent Walker eine Nachricht auf dem Blog:

Now we’ll also do more to ensure that Android phone owners know about the wide choice of browsers and search engines available to download to their phones. This will involve asking users of existing and new Android devices in Europe which browser and search apps they would like to use.