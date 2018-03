Planet Android: Wear OS ist Android zum anziehen, Bloatware von gestern und Samsung-Bildschirme untouchable

Die Blase ist geplatzt

Wer kennt es nicht? Ob ungefragte News einer großen Tageszeitung, eine Startseite, auf die man sich sonst im Leben nicht verirren würde, oder eine App zum Verbessern von Selfies, die Android-Nutzer ohnehin niemals nötig hätten – all das bringt ein neugekauftes Smartphone gerne mal mit. Dabei handelt es sich um sogenannte Bloatware, also Software, die das Telefon aufbläht (to bloat), ohne wirklich von Nutzen zu sein. Bloatware stammt oftmals vom jeweiligen Smartphone-Hersteller, aber auch viele Netzbetreiber schicken den ungeliebten Ballast mit. Die Telekom will darauf zukünftig genauso verzichten, wie auf Branding, wie der Konzern jetzt mitteilte. Wenn dann noch einige Hersteller einsehen, dass der PlayStore alles bietet, was man braucht, und noch viel mehr, was nicht, haben wir vielleicht bald Ruhe vor ungewollter Software.

Flaggschiff in Seenot

Die Galaxy-S-Reihe ist das Flaggschiff von Samsung, zumindest sollte sie es sein. Ganz so rosig sieht es aber mit den seit einer guten Woche verfügbaren Galaxy S9 und S9+ nicht aus. So häufen sich auf Reddit und im Samsung-Forum Berichte von sogenannten Dead Zones auf den Bildschirmen der beiden Modelle.

Als Dead Zones werden Bereiche des Touchscreens bezeichnet, die sich nicht touchen lassen, also nicht auf Berührung ansprechen. Wie ärgerlich das ist, muss wohl nicht weiter erläutert werden. Ob das Problem wirklich in der Hardware liegt oder sich vielleicht mit einem Software-Update beheben lässt, ist noch nicht ganz klar, aber alles deutet auf einen Hardwarefehler hin. Immerhin: Bis jetzt gab es noch keine Berichte von explodierenden Bildschirmen. Dieses Feature hebt sich Samsung bekanntlich für Akkus auf. Aber: Wer sein S9 oder S9+ ohne Probleme bedienen kann, darf sich immerhin bald auf die ARCore-Unterstützung freuen.

Raus aus dem Auto, rauf auf den Sattel

Wie unsere Partnerseite entwickler.de schon vor einiger Zeit berichtet hat, gehört Responsiveness zu den großen Themen der UX im Jahr 2018. Das bedeutet zum Beispiel, dass Smartphones auf ihre Umwelt reagieren und erkennen, was ihre Nutzer gerade tun.

Eine große Hilfe dabei wird das Activity Recognition Transition API sein, die laut Google ab sofort allen Entwicklern zur Verfügung steht. Das API bietet zum Beispiel Informationen darüber, ob ein User gerade in einem fahrenden, parkenden bzw. an einer Ampel wartenden Auto sitzt und ob sich jemand auf einem Fahrrad oder zu Fuß bewegt. Weitere Details zum API gibt es im Blogeintrag der Android Developer.

Große Ereignisse und ihr Schatten

Android Wear heißt seit einigen Tagen Wear OS. Ändert sich sonst noch etwas? Noch nicht. Im Mai steht die Google I/O an und man wollte die Änderung im Vorfeld bekannt geben. Außerdem sind Smartwatches mit dem Betriebssystem von Google auch bei Apple-Nutzern beliebt, funktionieren sie doch mit beiden Betriebssystemen. Kein Wunder, wer sich die kleine Auswahl und erst recht die Preise der Apple Watches anschaut.

Mit der Umbenennung lenkt Google mehr Aufmerksamkeit auf sein tragbares Betriebssystem. Aber vielleicht lässt der neue Name ja auf mehr hoffen, als die bisher von Google verkündete Marketingoffensive. Wer weiß, ob zukünftig Wear OS nicht nur auf Uhren, sondern auch – Ideen gab es ja immer wieder – beispielsweise auf Chips in Jacken oder anderen Kleidungsstücken läuft. Im Blogeintrag gibt es jedenfalls schon einen kleinen Hinweis darauf: „We’re just scratching the surface of what’s possible with wearables and there’s even more exciting work ahead“, schreibt Dennis Troper, Director of Product Management (Wear OS) bei Google.

Neues aus dem Android Developer Blog