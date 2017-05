Neuer Plan für Java 9: Oracle leitet Jigsaw-Überarbeitung ein

Eine konkrete Release-Roadmap für Java 9 konnte Reinhold dabei noch nicht präsentieren. Doch immerhin wird der Weg vorgezeichnet, der in der 30 Tage währenden Frist bis zur Vorlage einer neuen Jigsaw-Spezifikation durchschritten werden soll.

Dieser Aufschub war nötig geworden, da 13 von 23 Mitglieder des JCP Experten-Komitees im Public Review Ballot gegen JSR 376 (JPMS – Platform Module System) gestimmt hatten. Die Regularien des Java Community Process (JCP) sehen in einem solchen Fall vor, dass der JSR-Leiter (in diesem Fall Oracles Mark Reinhold) dem Exekutiv-Komitee in 30 Tagen einen überarbeiteten JSR-Entwurf zur erneuten Abstimmung vorlegt.

In seiner Mitteilung an die jpms-spec-experts Mailing-Liste präzisiert Mark Reinhold nun das Datum: Bis zum 7. Juni muss die überarbeitete Spezifikation fertig zum Public Review Ballot gebracht werden.

Die Zeit drängt also. Reinhold schlägt deshalb vor, am morgigen 18. Mai eine Video-Konferenz der Jigsaw-Expertengruppe abzuhalten, in der die kritischen Problempunkte des Exekutiv-Komitees diskutiert werden sollen. Reinhold hat zu diesem Zweck eine Liste der verbleibenden Issues erstellt, die in den vorangegangenen Debatten der Experten-Gruppe eine Rolle spielten. Auf dieser Liste sind momentan lediglich zwei offene Punkte zu finden:

#StandardModuleAttributes · #VersionSyntax

Inwiefern diese Liste den Konsens der gesamten Expertengruppe widerspiegelt, werden wir bald sehen. Denn Reinhold kündigt an, dass Protokolle der EG-Meetings auf der jpms-spec-experts Mailing-Liste verfügbar gemacht werden sollen.

Nach diesem initialen Meeting morgen um 15:00 UTC sollen weitere folgen: je nach Bedarf an jedem Geschäftstag zur selben Zeit. Eingeladen sind hier alle Mitglieder der JSR-376-Expertengruppe, die zudem jeweils einen zusätzlichen technischen Repräsentaten ihres Mitgliedsunternehmens hinzuziehen können.

Wir sind gespannt, wie es hier weiter geht!

