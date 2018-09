JavaFX 11 ist da: Erstes eigenständiges Release bringt neues FX Robot API

Das Projekt OpenJFX hatte in Aussicht gestellt, das erste eigenständige Release von JavaFX 11 noch vor der Veröffentlichung von Java 11 durchzuführen. Dies ist gelungen. Pünktlich am heutigen 18. September hat Johan Vos, Co-Lead des OpenJFX-Projektes, auf Twitter die Verfügbarkeit angekündigt:

Im entsprechenden Eintrag von Kevin Rushford auf der Mailing-Liste von OpenJFX heißt es, dass die neue Version von JavaFX 11 über Maven Central ( openjfx:javafx-COMPONENT:11 , wobei COMPONENT die Grundfunktionen, Grafiken, Kontrollfunktionen und so weiter darstellt) bezogen werden kann. Das Release stellt einen Meilenstein dar und läuft im Einklang mit dem Release Candidate von Java 11 oder generell dem JDK 10. Will man JavaFX 11 allerdings mit dem JDK 10 nutzen, sollte man beachten, dass ausschließlich OpenJDK 10 unterstützt wird.

Als Alternative zu Maven Central kann man JavaFX 11 auch über die neue Homepage des Projektes beziehen. Unter OpenJFX.io gibt es aber nicht nur einen schnöden Download-Button, sondern eine gute Anlaufstelle für die Community – inklusive Dokumentation, den aktuellen Release Notes, Vorstellungen von Projekten, die auf JavaFX basieren und natürlich offizielle Stimmen zum Release, etwa von Georges Saab, Vice President, Software Development, Java Platform Group bei Oracle:

I’m excited to see the more folks from the wider Java Community working together with Oracle on JavaFX. This release proves there is a great future for client-side Java development. As an OpenJDK Project, OpenJFX shares much of its principles and infrastructure, leading to a high-quality release that is very well aligned with the upcoming Java 11 release.