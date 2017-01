openHAB 2 ist da: Smart-Home-Projekt wird einsteigerfreundlicher

Drei Jahre nach dem Start des Eclipse-SmartHome-Projekts kann ich endlich die GA von openHAB 2.0 verkünden, dem ersten openHAB Release, das auf Eclipse SmartHome basiert. Das Release ersetzt openHAB 1.8 als die offiziell empfohlene Runtime. Dessen Add-ons sind jetzt in Version 1.9 verfügbar und können auf openHAB-1.8-Installationen genutzt werden. Wir haben mittlerweile mehr als 200 Add-ons, und die meisten von ihnen sind mit openHAB 2 kompatibel.

2014 waren unsere Ziele für openHAB 2:

Besserer Support für Low-end Embedded Hardware. Einfacheres Setup und Konfigurationsmöglichkeiten für weniger Tech-afine Nutzer

Was haben wir erreicht?

Genug Power für Embedded-Anwendungen

Was die Entwicklung von Embedded-Systemen anbelangt, war die Evolution der Hardware schneller als wir. Das machte unser Ziel fast obsolet. Während 2014 viele Anwender einen Raspberry Pi 1 nutzten, welcher – was die Systemperformance anbelangt – nicht ideal war für openHAB, hat mittlerweile fast jeder auf bessere Boards wie den Raspberry Pi 2/3 oder den PINE64 geupgradet. Hier ist CPU Power kein Problem mehr. In der Tat läuft openHAB 2 sehr anständig auf diesen Boards, auch bei größeren Installationen.

Eingeschränkte Hardwareressourcen sind also hauptsächlich noch ein Problem für kommerzielle Plattformen. Neben dem freien openHAB gibt es noch weitere Lösungen, die auf Eclipse SmartHome basieren, wie QIVICON der Telekom. Das verkleinerte Kern-Framework von Eclipse SmartHome bewährt sich auf solchen Lösungen. Als Demonstrator gibt es ein Beispiellösungs-Paket, das Eclipse Concierge als OSGi-Framework nutzt, lediglich eine Größe von 20 MB hat und weniger als 128 MB an Java Heap braucht.

Benutzerfreundlichkeit verbessert

Die Benutzerfreundlichkeit sind wir auf vielen verschiedenen Ebenen angegangen. Die Version 2.0 markiert lediglich den Beginn dieser Anstrengungen. Die kommenden Versionen 2.x werden diesen Weg weiter gehen. Alle neu eingeführten APIs und Features sind so designt, dass sie Setup und Konfiguration über ein User Interface ermöglichen.

Nach dem ersten Start können Anwender ein initiales Installationspaket wählen. Diese Pakete definieren ein Set an Funktionalitäten für verschiedenen Anwendertypen. Zusätzliche Add-ons können über das UI mit einem einzigen Klick jederzeit installiert werden.

Ein wichtiges Feature aller neuen Bindings ist die Device Discovery. Die Bindings scannen selbst das Netzwerk auf unterstützte Geräte und bieten sie dem Anwender an. Das vereinfacht die Integration von Geräten in openHAB enorm.

Eine neue Rule Engine wurde entworfen, die es erlaubt, einfache Regeln über ein UI zu bauen, ähnlich wie IFTTT. Der große Unterschied ist, dass dafür keine Cloud-Verbindung nötig ist und alles lokal ausgeführt wird.

Eine neue UI namens HABPanel wurde eingeführt. Es bietet ein flexibles Dashboard für Tablets an, das sich komplett UI-gestützt erstellen und verändern lässt. HABPanel eignet sich besonders für an der Wand montierte Displays.

Diese Funktionen zusammen erlauben zum ersten Mal ein komplett UI-gestütztes Setup von openHAB. Aber es muss erwähnt werden, dass dies lediglich einen kleinen Teil der Möglichkeiten von openHAB abdeckt. Eine Stärke von openHAB ist seine Flexibilität und die Möglichkeit, alle Arten von speziellen – manchmal wirklich seltsamen – Anwendungsfällen abzudecken. Um dies zu erreichen, ist die aus openHAB 1 bekannte Textkonfiguration immer noch erforderlich und auch empfohlen.

Neben den neue Features für openHAB-Neueinsteiger lag ein weiterer Fokus darauf, so wenige Brüche wie möglich für existierende openHAB-Nutzer zu haben sowie die Textkonfigurationsmöglichkeiten zu behalten und sogar auszubauen. Niemand ist dazu gezwungen, in Zukunft UIs zu benutzen. Sie sollen hauptsächlich als Alternative angesehen werden. An den meisten Funktionen von openHAB 1 wird deswegen festgehalten, und es gab lediglich kleine Änderungen an den persönlichen Konfigurationen und Regeln. Um genau zu sein, können die meisten openHAB-1.9-Add-ons mit openHAB 2 genutzt werden, da dieses über eine integrierte Kompatibilitätsebene verfügt.

In der Vergangenheit war für viele Anwender auch das Setup rund um openHAB eine großes Hindernis: Linux auf dem Raspberry Pi installieren, User konfigurieren, SSH etc. Dies ist nun mit openHABian viel einfacher. openHABian ist ein selbstkonfigurierendes Raspberry Pi Setup, das von einem kleinen SD-Karten-Image startet. Es installiert automatisch Java, openHAB, Samba und noch einiges mehr, sogar KNXd, Homegear oder Mosquitto. Das ist auf jeden Fall die beste Wahl für Raspberry-Pi-Nutzer!

Mehr Bindings

openHAB 2 kommt mit 130 Bindings für verschiedene Geräte, Technologien oder Protokolle. 57 von ihnen nutzen die neuen 2.0 APIs, sodass sie Device Discovery und grafische Konfiguration unterstützen. Der Rest sind Bindings von openHAB 1, die in der 2.0-Distribution mit dabei sind. Viele der neuen Bindings unterstützen Technologien, die openHAB 1 nicht unterstützt hat. Es gibt Bindings für AllPlay, Miele@home, Minecraft, Russound, Z-Way und sogar Tesla, um nur ein paar zu nennen.

Viele andere Technologien befinden sich zurzeit noch in der Entwicklung und sind in der Warteschlange für den Review-Prozess. Wir erwarten, dass wir Ende des Jahres die Zahl von 200 Bindings erreichen werden.

UI-Verbesserungen im Überblick

Das optisch etwas aus der Mode gekommene Classic UI (das immer noch als Option verfügbar ist) ersetzt das viel modernere Basic UI.

Bisher ein externes Projekt für openHAB 1, ist HABmin mittlerweile ein offizieller Teil des Projekts und ein mächtiges Administrations-Tool, besonders für die Nutzer von Z-Wave.

Das neue Paper UI ist das Haupt-Interface für UI-gestütztes Setup und Konfiguration.

HABPanel ist ein weiteres Web UI, das sich besonders für elegante Dashboards auf Tablets eignet.

Neben Android und iOS gibt es nun auch einen nativen Client für Windows 10 Mobile, erhältlich im offiziellen Microsoft App Store.

Weitere Integrationen

Neben den Bindings, die externe Systeme in openHAB integrieren, ist auch das Gegenteil möglich: openHAB in externe Systeme einzubauen. Eine sehr einfache Integration in Amazon Echo ist mit dem Hue-Emulation-Add-on möglich. Das Add-on imitiert eine Philips Hue Bridge und kann einige Third-Party-Apps für Philips Hue davon überzeugen, mit ihm zu arbeiten. Das HomeKit-Add-on sorgt dafür, dass openHAB in iOS als nicht-zertifiziertes Gerät auftaucht. Einmal hinzugefügt, ermöglicht es dem Nutzer jede Hardware von HomeKit/iOS aus zu nutzen. IFTTT-Integration ist jetzt mit dem neuen myopenHAB-Service möglich, der von der openHAB Foundation bereitgestellt wird. Text-to-Speech und andere Audiowiedergabe kann sich nur zu verteilten Geräten leiten lassen, etwa zu Lautsprechern. Bereits unterstützt werden z. B. Sonos-Lautsprecher, Onkyo Receiver, Chromecast und das Kodi Media Center.

Mehr Auswahl bei der Distribution

Neben den klassischen ZIP-Archiven und den APT-Paketen für Linux gibt es nun auch viele weitere Alternativen, um an openHAB zu kommen. Im Moment ist nur openHABian erhältlich, aber die anderen Pakete folgen in den kommenden Tagen.

openHABian: Ein einfaches Setup für Raspberry Pi. Es startet von einem kleinen SD-Karten-Image

PINE64 Image: Ein vorinstalliertes openHAB Setup als SD-Karten-Image

Docker: Ein Docker-Container, erhältlich für sowohl x86- als auch ARM-Architekturen

Synology-NAS: Paket für die beliebte Synology Diskstations

QNAP-NAS: Installaionspaket für QNAP sind ebenfalls erhältlich

Ubuntu Core Snap: Spans für den neuen Ubuntu Core

Insgesamt ist openHAB 2.0 ein großer Schritt nach vorne, und ich möchte allen neuen Kontributoren und Maintainern danken, die in letzter Zeit dem Projekt beigetreten sind. Ohne sie wäre nichts von all dem möglich gewesen. Das Release von openHAB 2.0 ist lediglich ein erster Schritt, und viele weitere Dinge werden mit den kommenden 2.x Releases eingeführt. Stay tuned!