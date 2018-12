Node v11.4 ist da: Flags für den neuen HTTP-Parser

Node.js 11.4 steht zum Download bereit. Mit der neuen Version wurde eine Reihe von Änderungen an Node ausgeliefert. Sowohl neue Features haben es in das Release geschafft als auch einige Änderungen an bereits bekannten Funktionen. Zu den „Notable Changes“ zählt laut Release Notes beispielsweise der Support für asynchrone Iteration im Modul readline . Serverseitig steht außerdem eine Option zur Verfügung, mit der ausschließlich ipv6 unterstützt werden kann. Die Option ist nutzbar zur Deaktivierung des dualen Stacks in den folgenden Methoden: net.Server.listen() , net.Socket.connect() und dgram.createSocket() .

Node.js 11.4: Keine Multiline History mehr

Symbole werden von Console-Funktionen in Node.js 11.4 nun entsprechend der Spezifikation behandelt. Im Bereich der Utils wurde eine Änderung aus einem vorherigen Release rückgängig gemacht, die die Inspection Depth änderte. Diese liegt nun wieder standardmäßig bei 2. Ebenfalls zurückgezogen wurde das Multiline-History-Feature. Damit habe es, so ist dem entsprechenden Pull Request auf GitHub zu entnehmen, Schwierigkeiten gegeben, da die bisherige Implementierung selbst Änderungen an der History vorgenommen habe.

Für die Implementierung von llhttp, die kürzlich in Node 11 vorgenommen wurde, stehen nun Flags zum Testen zur Verfügung. Mit --http-parser=llhttp und --http-parser=legacy kann das Verhalten des Standard-Parses gegenüber llhttp getestet werden.

Mehr Informationen zu diesen und allen weiteren Neuerungen an Node.ja 11.4 können den Release Notes im Node-Blog entnommen werden.