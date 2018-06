ML Conference im Livestream: Keynote – „Cracking Open the Black Box of Neural Networks“

Xander Steenbrugge macht den Anfang auf der ML conference 2018 in München und spricht in der Eröffnungs-Keynote über das „Black-Box-Problem“ in Neuronalen Netzen. Xander beschäftige sich mit Dingen wie Feature-Visualisierung und verschiedenen Möglichkeiten, neuronale Netze zu täuschen, um offensichtliche Fehler zu machen, die als „adversarial attacks“ bezeichnet werden. Diese Themen sind bereits heute für viele bestehende ML-Anwendungen von entscheidender Bedeutung, werden aber in Zukunft in Bereichen wie selbstfahrende Autos, KI-unterstützte medizinische Versorgung, Medikamentenentwicklung und vielem mehr an Bedeutung gewinnen.

Xander Steenbrugge is a machine learning engineer with a keen interest in Artificial Intelligence. He has a Masters of Science in electrical engineering and an additional Masters in business economics. Currently Xander is the head of Applied Research at ML6, a public speaker, and can be found on his YouTube channel Arxiv Insights vlogging about Machine Learning.