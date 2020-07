Themenkomplex Security: Aktuelle Möglichkeiten bei API-Gateways

Programmierschnittstellen (APIs) gibt es schon seit Jahrzehnten, API-Gateways sind also nichts Neues. Aber im Zuge der Entwicklung weg von monolithischen und hin zu Microservices-basierten Apps wechseln Unternehmen weitgehend von SOAP-APIs mit XML-codierten Payloads zu REST-APIs mit JSON-codierten Payloads. Geändert haben sich damit nicht nur die zugrunde liegende Technologie und die Datenformate, sondern auch die Art, wie APIs erstellt werden, sowie die Methoden der Informationsübermittlung und Interaktion.

Microservices und API-Management

Eine hochgradig verteilte Umgebung mit Hunderten von APIs, die von verschiedenen Entwicklern betreut werden, stellt naturgemäß eine Herausforderung dar.

Möglicherweise nutzen sie mehrere API-Gateways – eines pro API, eines für jedes Team, das die APIs entwickelt, usw. Da in der Produktion externe Parteien Zugang zu APIs haben, spielen Sicherheitsaspekte eine wichtige Rolle.

Bei Ende-zu-Ende-Konfiguration des TLS-Protokolls zum Beispiel müssen sie dafür sorgen, dass der Traffic Ende-zu-Ende abgesichert ist. Ein weiteres Thema sind die widerstreitenden Prioritäten von Anwendungs- und Sicherheitsteams: Bei DevOps liegt der Fokus auf Geschwindigkeit, während NetOps die Aufgabe hat, Änderungen sorgfältig auf die Einhaltung bestehender Richtlinien zu testen, um die Assets der Organisation zu schützen.

Schnellere Bereitstellung in kürzeren Abständen funktioniert nur mit einer effizienten CI/CD-Pipeline. Möglicherweise befindet sich das API-Gateway in dieser Pipeline. Wie aber lässt sich ein API aktualisieren und dabei dafür sorgen, dass das API-Gateway Traffic verarbeitet oder die Authentifizierungs- und Zugangssteuerung für die Endgeräte übernimmt? Das Gateway muss wahrscheinlich über ein eigenes API konfiguriert werden. Idealerweise sollten diese API-Aufrufe über ein gesondertes zentrales System erfolgen, um das korrekte Update des Gateways zu gewährleisten.

Glücklicherweise steht mittlerweile die Technologie zur Bereitstellung der benötigten API-Schnittstellen zur Verfügung. Es ist also möglich, bestehende APIs zu aktualisieren und neue bereitzustellen, sodass Anwendungsentwickler schnell handeln und ihre eigenen CI/CD-Pipelines aufbauen können. Gleichzeitig muss das API-Management in einer zentralisierten Umgebung erfolgen, damit die einschlägigen Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden, ohne den Gesamtprozess auszubremsen.

Wichtige Fragen bei der Installation eines API-Gateways

Cloud-Anbieter erleichtern die Einrichtung eines API-Gateways. Unternehmen können ihre Workloads in die Cloud verlagern und dann ein API-Gateway für Authentifizierung, Durchsatzdeckelung und Routing aufsetzen. Dabei sollten sie allerdings die Frage der Komplexität bedenken. API-Endpoints haben vielleicht die passende Infrastruktur – aber wie viele APIs werden in sechs oder zwölf Monaten zum Einsatz kommen? Unternehmen müssen in der Lage sein, hoch- und herunterzuskalieren. Wie viele Teams stellen APIs bereit oder nehmen Änderungen daran vor? Sie brauchen eine rollenbasierte Zugangssteuerung mit geeigneten Berechtigungen. Sind die APIs für interne oder externe Nutzung vorgesehen? In der Regel gilt: Je externer das API, desto attraktiver wird die Bereitstellung in der Public Cloud.

Wenn es um den Einsatz von APIs bei Kubernetes zur Orchestrierung und Containerisierung geht, stellen sich andere Fragen. Dann ist entscheidend, welches API-Gateway verwendet wird und wo es sich befindet. Es könnte vor dem Cluster oder als Teil eines Services innerhalb des Clusters liegen. Wird ein Ingress Controller benötigt? Das API-Gateway kann als Ingress Controller fungieren und unnötige Hops und Single Points of Failure vermeiden.

API-Gateways und Service Mesh

Service Mesh ist ein aktuelles Thema, insbesondere wenn es um die Verbesserung des Managements und der Transparenz von Microservice-basierten Anwendungen geht.

Bei Kubernetes besteht der Nord-Süd-Traffic meist aus API-Aufrufen von Clients an Endgeräte. Die Antwort auf einen erstmaligen API-Aufruf erfordert aber möglicherweise den Aufruf eines weiteren APIs. Und damit beginnt die Service-to-Service-Kommunikation, also Ost-West-Traffic. An dieser Stelle kommen Service Meshes ins Spiel. Ein Service Mesh sorgt für mehr Transparenz beim Ost-West-Verkehr, mehr Sicherheitskontrollen (z. B. mit Mutual TLS/mTLS) und bietet die Möglichkeit zur Verwaltung auf einer Steuerebene. Bei Ost-West-Traffic haben API-Endgeräte möglicherweise einen Sidecar Proxy, bei dem es sich auch um ein API-Gateway handeln könnte.

API-Gateways können zwar als Sidecar Proxies genutzt werden. Besser ist es jedoch, sie für den Nord-Süd-Verkehr einzusetzen, also getrennt von den Sidecar Proxies, die den Ost-West-Traffic bewältigen. Bei einem Service Mesh sind die Sidecar Proxies im Wesentlichen autonom und unsichtbar bei der Konfiguration der Kommunikation zwischen den einzelnen Services. Die Clients sehen nicht, ob Microservices oder ein Service Mesh zum Einsatz kommt. Normalerweise ist es also am besten, wenn das API-Gateway weiterhin der Kanal bleibt, über den APIs veröffentlicht werden. Dagegen sorgt das Service Mesh für Sicherheitsmaßnahmen, die Steuerung der Kommunikation zwischen Services und die Übersicht über laufende Prozesse aus Service-to-Service-Perspektive.

API-Gateways und Hybrid Cloud

Es ist an dieser Stelle bedeutsam, sich den Unterschied zwischen API-Management und API-Gateways vor Augen zu führen. Das API-Gateway ist die Datenebene zwischen Client und API-Endgerät. Es ist verantwortlich für Routing, Richtlinien und Sicherheit. In Hybrid-Cloud-Umgebungen gibt es unter Umständen zahlreiche API-Gateways, die dann miteinander synchronisiert werden müssen. Dazu brauchen Unternehmen eine API-Management-Steuerebene, über die sie Richtlinien definieren, Konfigurationen ausrollen, Berichte erstellen und die Übersicht über alle API-Gateways behalten. Im besten Fall funktioniert die API-Management-Plattform infrastrukturunabhängig. Dann lassen sich API-Gateways immer auf der jeweils optimalen Infrastruktur einsetzen.

API-Gateways in Standard-Cloud-Infrastrukturen

In DevOps-Umgebungen ist es wichtig, die Konfiguration der API-Gateways in die CI/CD-Pipeline zu integrieren, damit die Gateways die entwickelten APIs reibungslos bereitstellen können. Zur fehlerfreien Konfiguration und Bereitstellung von Gateways benötigt man in der Regel Bedingungslogik und spezifische Verarbeitung. Hierfür lässt sich ein zentralisiertes API-Managementsystem nutzen, anstatt die Logik in CI/CD-Skripten zu erfassen. API-Definitionen, Bereitstellungsorte oder Richtlinien sollten jedoch nicht in der API-Managementplattform selbst, sondern in einem Source Control Repository gespeichert werden. Die CI/CD-Pipeline-Skripts ziehen dann die Informationen aus diesem Repository.

REST contra Messaging bei APIs

Seit etwa zehn Jahren haben JSON-REST-APIs die SOAP-XML-APIs überholt. Es gibt gute Gründe für eine Kombination von synchroner (zum Beispiel JSON-REST-APIs) und asynchroner Kommunikation (zum Beispiel Pub/Sub-Messaging). Das Protokoll gRPC ermöglicht beides über bidirektionales Streaming – etwa Message Events Streams und RPC-Aufrufe.

Bei der Verknüpfung synchroner und asynchroner Protokolle sind API-Gateways unverzichtbar. Sie bilden einen einheitlichen Single Entry Point, an den der API-Client über verschiedene Messaging-Methoden Aufrufe sendet. Dies erleichtert es dem API-Client, Übermittlungen in unterschiedlicher Form zu verarbeiten.

Fazit

Heutige Architekturen verändern sich schnell. APIs kommen möglicherweise in verschiedenen Clouds und in Containern, verwaltet durch Plattformen wie Kubernetes, zum Einsatz. Es gibt diverse neue Konzepte zur Steuerung und zum Routing von Traffic über einen API-Gateway. Dazu zählen Sidecar-Gateways oder -Proxies, die Service-Mesh-Funktionen mitbringen. Diese bieten höhere Transparenz bei der Verwaltung und Sicherung von APIs innerhalb von Container-Clustern.

Die Kommunikationsmethoden sind dabei vielfältig – etwa JSON-basiertes REST und RPC – und diese Formate werden sich mit der Zeit verändern. Sie sind alle für Entwickler hilfreich. Daher müssen API-Gateways unterschiedliche Programmiersprachen unterstützen, etwa synchrone und asynchrone, interne und externe.

Beim Einsatz von APIs oder API-Gateways über verschiedene Clouds hinweg benötigen Unternehmen eine Lösung, um diese APIs nahtlos zu verwalten, zu verteilen und zu sichern, während sie sich weiterentwickeln. Dies erfordert eine API-Management-Plattform, die mit beliebigen Infrastrukturen funktioniert.