Auch die Benutzeroberfläche braucht Microservices [Interview mit Thorsten Maier]

Microservices sind nicht nur eine Backend-Architektur. Auch wenn viele Entwickler sie dort hauptsächlich einsetzen. Thorsten Maier (OIO) gab in seinem Talk auf der W-JAX 2017 Ratschläge wie man von seinem UI-Monolithen auf verteilte UI-Microservices kommt. Wichtig ist auf jeden Fall Frontend- und Backendentwickler in einem Team zu haben, um die Abstimmungen möglichst einfach zu machen. Natürlich muss man sich aber teamübergreifender auf bestimmte UI-Konventionen einigen. Wenn man dann noch Frameworks wie Angular einsetzen möchte, muss man zusätzlich noch einiges beachten. Denn auf Microservices ist dieses Framework nicht ausgelegt.

Thorsten Maier arbeitet bei der OIO – Orientation in Objects GmbH in Mannheim. Er erschließt kontinuierlich bessere Wege, Software zu entwickeln, indem er selbst als leidenschaftlicher Java-Software-Entwickler unterwegs ist und anderen als Berater, Trainer, Autor und Speaker dabei hilft. Trotz seiner Begeisterung für Neues sind ihm Menschen stets wichtiger als Technologien. Sein Hauptaugenmerk liegt daher auf der Frage, wie sich modernste Technologien in gewachsene Umgebungen einbinden lassen und wann man besser auf Bestehendes zurückgreifen sollte.