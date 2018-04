„Microservices? Gerne, aber bitte keine Spaghetti-Struktur!“

JAXenter: Welche Unterschiede zwischen einem Monolithen und Microservices gibt es, die allgemein nicht so bekannt sind?

Peter Eijgermans: Microservices haben ein viel komplexeres Ökosystem als monolithische Anwendungen, manchmal ist die Komplexität des Systems als Ganzes viel größer als eine monolithische Anwendung. Denken Sie zum Beispiel an das Container-Management, verteilte Werkzeuge wie Rancher, Mesos, etc… Auch das Testen und das Deployment in die Produktion sind wesentlich komplexer. Die Organisation muss auf die Herstellung von Microservices ausgerichtet sein. Mit anderen Worten, ein Monolith ist oft viel einfacher.

JAXenter: Was sind die Vor- und Nachteile des jeweiligen Ansatzes?

Peter Eijgermans: Im Vergleich zum monolithischen Modell hat ein Microservice folgende Vor- und Nachteile:

Aber es gibt auch viele Nachteile:

JAXenter: In welchen Fällen sollte man Microservices nutzen?

Peter Eijgermans: Die Frage ist: Für welche Art von Systemen müssen Sie Microservices nutzen und für welche nicht?

JAXenter: Welche Tools verwendest du bei der Verwaltung von Microservices?

Peter Eijgermans: Das sind die Werkzeuge, die ich am häufigsten benutze:

JAXenter: Was machen die meisten Menschen oder Unternehmen bei Microservices falsch?

Peter Eijgermans: Die Menschen wissen oft nicht, dass Microservices wirklich unabhängig sein müssen.

Zum Beispiel sieht man oft, dass alle Arten von Services ausgeführt werden, aber dass eine einzige Datenbank gemeinsam genutzt wird. Ein weiteres Problem ist, dass die Leute programmieren, was sie von Monolithen gewohnt sind, wodurch die Kette der synchronen Calls zwischen den Services – über das Netzwerk – viel zu lang wird.

Ebenso wenig wird auf die Spaghetti-Struktur geachtet, die aus allen Arten von Services entstehen kann, die sich gegenseitig nutzen und eng miteinander verschlungen sind. Die Infrastruktur für Monitoring, automatische Tests und Deployments ist oft nicht vollständig eingerichtet, sondern nur für 50 bis 75 Prozent, sodass die Vorteile von Microservices nicht genutzt werden können, aber die Nachteile entstehen.

JAXenter: Vielen Dank!

is a software craftsman at Ordina Netherlands. Peter is an experienced Java Developer with the focus on new technologies and frameworks. He has worked on various projects since 1992, as a developer, teacher and coach. He loves to share his experience by speaking at conferences and writing for the Dutch Java magazine and DZone.