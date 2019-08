Tschüss Microservices – Hallo Majestic Modular Monoliths!

Entwickler! Architekten! Schnallt Euch an, um den Hype zu durchbrechen. Anstatt All-in auf Microservices zu setzen, stellt Axel Fontaines in seiner Session auf der W-JAX 2018 eine Alternative vor: Majestic Modular Monolith!

Er zeigt, was Majestic Modular Monolith alles anzubieten hat, wann der Einsatz am effizientesten ist und wie es im Vergleich zu anderen Ansätzen, in Bezug auf Codeorganisation, Produktivität, Skalierbarkeit usw., abschneidet. Überdies prüft er, wie dies gestaltet und in der Praxis umgesetzt werden kann.

Axel Fontaine is the founder and CEO of Boxfuse (boxfuse.com), the easiest way to deploy JVM, Node.js and Go applications to AWS.Axel is also the creator and project lead of Flyway (flywaydb.org), the open-source tool that makes database migration easy.He is a Continuous Delivery and Immutable Infrastructure expert, a Java Champion, a JavaOne Rockstar and a regular speaker at many large international conferences including JavaOne, Devoxx, Jfokus, JavaZone, QCon, JAX, … You can find him online at axelfontaine.com and on Twitter as @axelfontaine