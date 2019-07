Wir erinnern uns: Das MicroProfile-Projekt entstand 2016 in einer Zeit, da Oracle die Kommunikation über Java EE eingestellt hatte. Unternehmen wie RedHat, IBM, Tomitribe, Payara und andere ergriffen die Initiative und stellten eine Untermenge von Java-EE-Komponenten zusammen, die auf die Entwicklung von Microservices-Anwendungen zugeschnitten waren. Das Projekt MicroProfile.io war geboren.

Seither ist viel passiert: Oracle hat Java EE als Open-Source-Projekt der Eclipse Foundation übergeben, allerdings mit der Auflage, den Namen zu ändern und den Namespace javax nicht zu verwenden. Unter dem neuen Brand Jakarta EE steht das Projekt kurz vor dem ersten großen Release Jakarta EE 8.

Auch das MicroProfile-Projekt ist bei Eclipse gelandet und hat im Juni 2019 die dritte Major-Version veröffentlicht. MicroProfile 3.0 ist voll kompatibel mit Jakarta EE 8 und nutzt die folgenden Spezifikationen als Programmiermodell für das Erstellen von Java Microservices:

Da Jakarta EE in vielfacher Hinsicht auch auf die Entwicklung von Microservices getrimmt werden soll, ist das Verhältnis zum MicroProfile-Projekt aktuell unklar, zumal der ursprüngliche Motivationsgrund – die Stagnation des Java-EE-Projektes – nicht mehr existiert.

Einige sehen MicroProfile deshalb als Inkubator für Jakarta EE, in dem experimentelle Projekte entstehen können, die bei Bewährung dann in die offizielle Jakarta-EE-Spezifikation aufgenommen würden. Andere wünschen sich eine größere Eigenständigkeit von MicroProfile.

Ein Vorschlag über die künftige Richtung und Zusammenarbeit beider Projekte hat Sebastian Daschner nun auf der Mailing-Liste (und seinem Blog) unterbreitet.

Entstanden ist der Vorschlag nicht im stillen Kämmerlein, sondern ist Ergebnis von Diskussionen einiger Teilnehmer der JCrete Unconference. Dabei wurden die folgenden Anforderungen formuliert:

Der Vorschlag lautet nun, eine Jakarta-Dachspezifikation zu etablieren, die die Standards der Basline enthalten soll – in Analogie zu der bisherigen Java EE Umbrella-Spezifikation. Außerdem sollen Jakarta-Inkubatoren eingerichtet werden, in denen experiementelle Projekte entstehen können. Diese Inkubator-Projekte sollen sich auf eine spezifische Version im Jakarta Baseline Branch beziehen und die selben Design-Prinzipien wie Jakarta-EE-Projekte einhalten sowie auch das jakarta-Java-Package nutzen, sodass der Umstieg von Inkubator-Dependencies zu Jakarta-EE-Spezifikationen einfach möglich wird.

Jedes Inkubator-Projekt soll eine Spezifikation vorlegen, die konkret einer Gruppe von Implementierern zugewiesen wird, zudem eine Dokumentation und Code-Beispiele zum schnellen Nachvollziehen. Davon unberührt wird das MicroProfile-Projekt wie bisher weiterentwickelt. Geeignete Innovationen werden in Jakarta EE übernommen. Setzt Jakarta einen neuen Standard – etwa für die Config-Komponente -, wäre es sinnvoll, dass MicroProfile den Standard übernimmt.

Das folgende Diagramm – offenbar eine Skizze aus den JCrete-Diskussionen – soll den Vorschlag veranschaulichen:

Daschner nennt auch bereits einige Vorschläge für Jakarta Inkubator-Projekte:

Als neue Standards für Jakarta EE werden vorgeschlagen:

Aktualisierung bereits bestehender EE-Standards:

Die Vorschläge werden aktuell auf der Jakarta EE Mailing-Liste kontrovers diskutiert. So sieht etwa Emmanuel Bernard die Gefahr, die Communities um MicroProfile und Jakarta EE mehr zu spalten als zu einen:

But you would be forking the communities and consumers (specs, frameworks etc) would need to decide to support the MP version or the Jakarta EE version, or worse both? That sounds like unnecessary complexity. This „I need to own the world of what I consume“ model is really at the root of a lot of Java EE problems. Emmanuel Bernard

Ken Finnigan kommentiert, dass die gemachten Vorschläge eine Beibehaltung der bisherigen MicroProfile-Prozesse quasi unmöglich machten:

I still don’t see how your proposal leaves MP „as it is today“ for several reasons.