Ethik ist ein selten beachtetes Thema in der Softwareentwicklung. Das muss sich ändern! Wie Dr. Janina Loh in dieser Keynote von der ML Conference 2019 erklärt, ist Ethik aus dem Bereich der Roboter-Entwicklung keinesfalls wegzudenken, wenn smarte Systeme entstehen und selbst Entscheidungen treffen sollen.

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts haben Roboter in immer mehr Bereichen des menschlichen Lebens Einzug gehalten. Von der Industrie und ihrem ersten Roboter Unimate über das Militär und die Kriegsführung bis hin zu Dienstleistungen, Pflege, Medizin und Haushalt werden Roboter heute oder in absehbarer Zukunft eingesetzt.

Die moralischen Fragen, die bei der Konstruktion und dem Einsatz von Robotern aufgeworfen werden, sind Gegenstand der philosophischen Disziplin der Roboterethik. Denn mit Robotern als spezifischen Technologien, den in ihnen implementierten Werten und den daraus resultierenden (sozialen) Konsequenzen gehen moralische Fragen immer Hand in Hand. Dr. Janina Loh gibt in dieser Keynote von der ML Conference 2019 zuerst einen kritischen Überblick über einige Bereiche der Robotik und die dabei auftretenden ethischen Fragen. In einem zweiten Schritt werden die Arbeitsfelder der philosophischen Disziplin der Roboterethik vorgestellt, bevor das Gesagte mit praktischen Implikationen und einem Plädoyer abgeschlossen wird.



