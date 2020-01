Spielende KI-Systeme sind nichts neues: Ob Schach oder Go, die KI gewinnt. Aber auch andere Arten von Spielen können per maschinellem Lernen geknackt werden. Juantomás Garcia Molina zeigt in dieser Session von der ML Conference 2019 , wie eine KI lernen kann, The Abbey of Crime zu lösen, das zu den kompliziertesten Spielen überhaupt zählt.

ennen Sie The Abbey of Crime noch? Das 8-Bit-Spiel (für Spektrum und CPC) war 1987 das erste RPG-Spiel in 3D (2.5D). Dieses Spiel ist aus technologischer Sicht ein Wunder. In weniger als 120k sind der Ton, die Bilder, die gesamte Logik des Programms und die Daten gespeichert.

Aber wer hat es ohne Hilfe geschafft, das Spiel zu beenden? Juantomás Garcia Molina, Speaker von der ML Conference, kennt niemanden, dem das gelungen wäre. The Abbey of Crime gilt als eines der kompliziertesten Spiele jemals!

In seiner Session auf der ML Conference 2019 zeigt Juantomás Garcia Molina, wie er eine KI entwickelt hat, die genau das kann. Mit Reinforcement Learning löst er das Spiel.