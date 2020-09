In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Nathalie Lamy, VP of Engineering bei Netatmo.

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Nathalie Lamy

Nathalie Lamy ist seit 2014 VP of Engineering beim französischen Smart-Home-Hersteller Netatmo und zuständig für technische Innovationen. Sie beaufsichtigt und koordiniert die Forschungs- und Entwicklungsteams, die mit ihren Ideen und Geräten das Zuhause sicherer, gesünder und gemütlicher gestalten sollen. Bevor Nathalie zu Netatmo wechselte, hatte sie Stellen als Leiterin von Forschung und Entwicklung bei Cirpack und als Projektleiterin bei Free inne. Nathalie hat sowohl einen Abschluss der Ecole Centrale in Paris als auch bei der RWTH in Aachen.

Seit wann besteht Dein Interesse für den Tech-Bereich?

Ich erinnere mich, dass ich mich seit ich 10 Jahre alt war schon für Mathematik, Physik und Technologie interessiert habe. Mir gefiel es besonders, logische Probleme zu lösen, Experimente durchzuführen und Dinge zu bauen. Als ich 14 Jahre alt war und auf das Gymnasium kam, wählte ich Latein ab, um an Informatikkursen teilzunehmen.

Während meines Abschlussjahrs musste ich einige Entscheidungen bezüglich meiner Hochschulausbildung treffen. Ich schwankte zwischen Medizin- und Ingenieurstudium. Einerseits hätte ich gerne Menschen geholfen und mich um sie gekümmert. Ich wollte einen Beruf ausüben, in dem ich direkt nützlich sein könnte. Die humanitäre Medizin interessierte mich am meisten. Aber auf der anderen Seite gefiel mir die „bautechnische“ Seite des Ingenieurberufs.

Welche verlief Dein bisheriger Karriereweg?

Ich habe mich schließlich für das Ingenieurwesen entschieden, weil ich das Gefühl hatte, dass es vielfältiger ist und mehr Möglichkeiten eröffnen würde. Ich absolvierte einen zweijährigen Intensivkurs in Mathematik und Physik, um an der Ecole Centrale de Paris, einer Ingenieurschule, studieren zu können. Dort konnte ich unter anderem Bauingenieurwesen, Thermodynamik und Informatik studieren. Außerdem verbrachte ich zwei Jahre in Deutschland. An der RWTH Aachen habe ich mich auf Telekommunikation spezialisiert. Ich bin daher auch Diplom-Ingenieurin.

1998 bin ich in den Arbeitsmarkt eingestiegen, als das Internet für jedermann zugänglich wurde und sich der Telekommunikationsmarkt in Frankreich für den Wettbewerb öffnete. Ich gehörte zu einem Team, das die ersten Voice-over-IP-Lösungen (VoIP) in Frankreich und Europa entwickelte. Sehr schnell hatte ich die Gelegenheit, technische Teams zu leiten. Ein aufregendes Abenteuer!

Gibt es Personen, die Dich gefördert haben?

Meine Lehrer, mein Ehemann und mein berufliches Umfeld haben mich bei meinen Entscheidungen immer ermutigt und unterstützt. Zudem wurde ich nach meinem ersten und zweiten Mutterschutz von meinem Chef, einem Mann, befördert.

Meine Eltern hingegen hatten großen Einfluss auf die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Meine Mutter hat einen Master-Abschluss in Physik. Eigentlich verfügt sie über mehr akademische Qualifikationen als mein Vater. Sie entschied sich jedoch (zusammen mit meinem Vater), nicht mehr zu arbeiten, um ihre Kinder großzuziehen. Als sie einige Jahre später wieder arbeiten wollte, gelang es ihr leider nicht. Ich habe dann erkannt, dass die Last der Kindeserziehung von beiden Elternteilen getragen werden musste. Ich glaube, dadurch konnte ich eine gute Work-Life-Balance erreichen. Was meinen Vater betrifft, so hat er mich immer ermutigt, in den Ingenieurberuf zu gehen, so dass ich mich immer so fühlte, als sei ich hier „richtig“.

Welche Position hast Du jetzt inne und bei welcher Firma?

Ich kam 2014 als VP of Engineering zu Netatmo. Mein Forschungs- und Entwicklungsteam ist von 20 auf 140 Personen angewachsen, hauptsächlich Ingenieure, die unsere Produkte entwerfen. Dazu gehören Elektronik, Mechanik, Software, Produktion, Signalverarbeitung und maschinelles Lernen.

Mein Ziel ist es, dass jeder sein Bestes gibt, um innerhalb eines kurzen Zeitraums einfach zu bedienende und zuverlässige Geräte zu entwickeln. Ich möchte aber auch, dass alle meine Teammitglieder die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, innerhalb von Netatmo zu wachsen und jeden Tag gerne zur Arbeit zu kommen.

Ich ermutige mein Team und helfe ihnen, die Hürden, auf die sie stoßen, zu erkennen und zu überwinden. Ich muss Prioritäten setzen und dafür sorgen, dass sich unsere Bemühungen auf die vorrangigen geschäftlichen Themen konzentrieren. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Forschungs- und Entwicklungsorganisation jederzeit effizient ist und dass wertvolle Informationen problemlos ausgetauscht werden.

Ein Tag in Nathalies Leben

Obwohl sich alle meine Arbeitstage voneinander unterscheiden, beginne ich normalerweise mit Einzelgesprächen mit meinen Teammitgliedern, um den Fortschritt von Projekten zu besprechen, Prioritäten zu klären und aufgetretene Schwierigkeiten zu diskutieren.

Ich verbringe auch viel Zeit mit der Personalabteilung und den Managern, um den Rekrutierungsbedarf (Zahlen, Profile, Budgets) zu definieren.

In meiner täglichen Routine arbeite ich Hand in Hand mit dem VP of Product, um Produkt- und F&E-Strategien aufeinander abzustimmen. Ich muss über Kostenoptimierung nachdenken, wenn es um Zertifizierungen, Prototypen oder Cloud-Management geht. Schließlich beschäftige ich mich auch mit der ISO27001 Managementprüfung, um unsere Richtlinien für das Informations- und Produktsicherheitsmanagement innerhalb der F&E kontinuierlich zu verbessern.

Worauf bist Du am meisten stolz in deiner Karriere?

Ich glaube, dass ich gut zuhören kann und ein einfühlsamer Mensch bin. Ich bin stolz darauf, dass es mir gelungen ist, diese Aspekte meines Charakters während meiner gesamten Karriere beizubehalten. Was heute als moderne Managementmethode gilt, wie etwa freundlich zu sein und den Menschen zuzuhören, war schon immer Teil meiner Art, Dinge zu tun.

Ich bin auch sehr stolz auf die Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, und darauf, dass ich ihnen die Möglichkeit gegeben habe, sich zu entfalten und sich weiterzuentwickeln.

Warum gibt es so wenige Frauen in der Tech-Branche?

Man neigt dazu, Kinder schon in frühen Jahren aufgrund ihres Geschlechts, ihres sozialen Hintergrunds oder ihrer Kultur in Kategorien einzuteilen. Bildung ist differenziert, Spielzeug auch. Als Mutter von drei Mädchen habe ich immer dafür gesorgt, dass wir zu Hause sowohl Puppen als auch Autos hatten. Ein Freund einer meiner Töchter kam oft zu Besuch und spielte manchmal mit ihren Puppen. Sein Vater war überrascht, dass er das tat, als ob Jungen nicht mit Puppen spielen könnten. Wir sind voller Stereotypen und ich bilde da keine Ausnahme. Aber es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, wenn man Dinge ändern will.

Später werden Jungen und Mädchen weiterhin von den Erwachsenen um sie herum oder von den Vorstellungen, die sie wahrnehmen, beeinflusst. Dies geschieht zum Beispiel, wenn Teenager ihren zukünftigen Beruf wählen. Während Männer in der technischen Industrie dominieren, werden junge Mädchen ermutigt, einen eher „weiblichen Beruf“ zu wählen. Es ist also nicht überraschend, dass sie sich nicht in eine technische Laufbahn wagen.

Aus diesem Grund war ich in den vergangenen zwei Jahren Teil der Vereinigung „Elles bougent“. Diese Organisation schafft Begegnungen zwischen Ingenieurinnen und Technikerinnen und jungen Mädchen aus weiterführenden Schulen, um ihnen zu zeigen, dass sie durchaus eine technische Karriere zustande bringen können.

Welche Klischees sind Dir in Bezug auf „Women in Tech“ schon begegnet?

Etwas, das vielleicht ein wenig tückisch ist, ist die Tatsache, dass ich oft spezifisch als Frau bezeichnet werde. Wenn ich zum Beispiel erkläre, dass ich meine Außenkamera oder meine Smart Switches selbst installiert habe, sind einige meiner männlichen Kollegen überrascht, obwohl dafür keine körperliche Kraft erforderlich ist. Warum sollten Heimwerkerarbeiten zu Hause von Männern ausgeführt werden? Das ist zum Beispiel ein Stereotyp, das sich seit Generationen hartnäckig hält.

Und warum sollten mehr Frauen in der Tech-Branche arbeiten?

Ich persönlich glaube, dass Männer und Frauen die Freiheit haben sollten, ihren Weg frei zu wählen, ohne durch Stereotypen eingeschränkt zu werden, wie zum Beispiel, dass Jungen nicht mit Puppen spielen können. Ich hoffe wirklich, dass wir eines Tages nicht mehr überrascht sein werden, eine Frau zu treffen, die Elektrikerin oder einen Mann, der Hebamme ist.

Darüber hinaus denke ich, dass unsere Unterschiede in Bezug auf Geschlecht, Kultur usw. ein wertvolles Gut sind. Die unterschiedlichen Denkweisen ermöglichen es uns, „unkonventionelle“ Ideen zu haben. Wenn wir Massenprodukte und -lösungen entwickeln wollen, ist es sehr wertvoll, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zu beschäftigen: Wir können unterschiedliche Bedürfnisse und Anwendungsfälle antizipieren und sie bereits in der Entwurfsphase des Produkts integrieren.

Wie sieht die Zukunft aus – wird die Diversity-Debatte bald Geschichte sein?

Ich bin optimistisch, weil immer mehr Menschen, Männer und Frauen, das Thema Vielfalt aufgreifen. Es ist wichtig, dass auch Männer sich des Problems bewusstwerden und etwas bewegen wollen. Ich nehme an, dass dies auch auf die Frage des Fachkräftemangels in der Technologiebranche zurückzuführen ist.

Wir müssen jedoch bedenken, dass die aktuelle Corona-Krise und die möglicherweise folgende Wirtschaftskrise Auswirkungen auf die Technologiebranche haben könnten. Die Zahl der Stellenangebote könnte deutlich zurückgehen und damit in gewisser Weise den Fachkräftemangel beheben und somit die Notwendigkeit, weibliche Mitarbeiter einzustellen, verschwinden lassen. Aus diesem Grund sollten wir weitermachen und unsere Bemühungen fortsetzen, wenn wir einen dauerhaften Wandel in Bezug auf die Vielfalt in der Technologiebranche erreichen wollen.

Hast Du Tipps für Frauen, die in die Tech-Branche einsteigen möchten?

Das einzige, was man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass alles möglich ist. Welche Wahl du auch triffst, sie ist völlig legitim. Solange Du tief in deinem Inneren weißt, was du tun oder nicht tun willst, setz dich gegen Menschen zur Wehr, die versuchen, dich zu entmutigen, wer auch immer das sein mag: Eltern, Lehrer oder Ehepartner. Niemand weiß es besser als du selbst.

Aber manchmal kannst du selbst dein schlimmster Feind sein. Wenn du eines Tages befördert wirst und zögerst, denk daran, dass viele Menschen es wagen, ohne so qualifiziert zu sein wie du!

Das Spannende an der Technologiebranche ist, dass es jeden Tag neue Herausforderungen gibt. Dank der sich ständig ändernden Technologien hat man die Möglichkeit, kontinuierlich zu lernen. Das IoT vereint eine große Vielfalt von Berufen und Fachkenntnissen (Elektronik, maschinelles Lernen, Softwareentwicklung…) und es ist sehr anregend, Teil eines Teams mit so vielen interessanten Menschen zu sein.