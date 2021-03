Weltfrauentag & Women in Tech – Unsere Top-Themen der Woche

Viele interessante Storys gab es letzte Woche auf JAXenter, doch besonderes Augenmerk galt dem Weltfrauentag, bzw. dem International Women’s Day 2021: Wir sprachen nicht nur mit Expertinnen über die aktuelle Situation für Frauen in der Tech-Branche, auch unsere Women-in-Tech-Reihe wurde selbstverständlich weitergeführt. Dieser Wochenrückblick ist der Aktion zum IWD 2021 gewidmet.

Die Corona-Pandemie hat weitreichende Auswirkungen auf das Leben zahlreicher Menschen. Frauen in der Tech-Branche sind hier keine Ausnahme. Wie sich das Pandemie-Jahr 2020 auf die Gleichstellung und Belastung von Women in Tech ausgewirkt hat, zeigt der TrustRadius 2021 Women in Tech Report, über den wir mit Megan Headley gesprochen haben.

Der diesjährige Internationale Frauentag steht unter dem Thema #ChooseToChallenge. Suzie Imber lebt genau nach diesem Motto. Als begeisterte Abenteurerin, College Lacrosse-Spielerin und Wushu-Praktizierende schildert Suzie Imber ihren Werdegang, der mit einem Praktikum bei der NASA begann und sie zu Weltenerkundungen als Bergsteigerin und Planetenforscherin führte. Diese Erfahrungen haben sie zu dem gemacht, was sie heute ist. April Moh, Chief Communications Officer bei SUSE, sprach im Zuge der Women-in-Tech-Serie „Im Gespräch mit…“ und vor dem Hintergrund des Weltfrauentags mit Suzie Imber, außerordentliche Professorin für Planetenforschung an der University von Leicester in England.

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Ash Finnegan, Digital Transformation Officer bei Conga.

Im Rahmen unserer Kolumne „Women in Tech“ fragen wir regelmäßig Frauen, ob sie Erfolge sehen, die durch die Diskussion um Geschlechtergerechtigkeit entstanden sind. Wir haben uns die aktuellen Statistiken angeschaut und geben einen Überblick, was sich in den letzten Jahren zum Thema Women in Tech getan hat.

Über die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz wird seit Jahren gesprochen. Es wurden zwar schon einige Fortschritte gemacht, aber die Führungsspitzen sind in vielen Branchen noch weit entfernt von einer 50/50-Geschlechterparität. Mangelnde Chancengleichheit bleibt ein reales Problem für Frauen, ganz speziell im Tech-Bereich.