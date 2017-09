Jetzt abstimmen: Umfrage zum JAX Innovation Award 2017 endet heute

Die Umfragen zu den 2017 JAX Innovation Awards werde bald eingestellt. Haben Sie schon gewählt? In diesem Jahr haben wir 36 Kandidaten zur Auswahl und wir brauchen Ihre Hilfe, um unsere 2017-Sieger zu krönen.

Wer lieferte den innovativsten Beitrag zum Java Ökosystem? Wer hat die innovativste Lösung für Software Delivery & DevOps entwickelt? Wir müssen es wissen.

In den nächsten Wochen wird unsere Jury aus hochkarätigen Technikrichtern die Bedingungen für unsere Special Jury Awards festlegen. Halten Sie Ihre Augen offen, wir brauchen Ihre Hilfe für die letzte Runde der Abstimmung, die am 29. September beginnt.

Die Gewinner werden am 10. Oktober auf der JAX London, unserer viertägigen Konferenz für Software-Ingenieure und professionelle Unternehmen, bekannt gegeben. JAX bringt die weltweit führenden Innovatoren in den Bereichen JAVA, Microservices, Continuous Delivery und DevOps zusammen.

Wir können das nicht ohne Sie machen! Geben Sie Ihre Stimme ab und besuchen Sie noch heute die Webseite der JAX Innovation Awards!

Die Gewinner des vergangenen Jahres sind eine bunte Mischung. Spring Boot gewann den Innovationspreis im Java Ecosystem. Docker hat den Innovationspreis für Software Delivery & DevOps eingeheimst. Und unser Sonderpreis der Jury ging an Let’s Encrypt, um die Web-Sicherheit für die breite Öffentlichkeit zu verbessern.

Hier ein kurzer Überblick über unsere diesjährigen Kandidaten!

Atomist

Atomist brings the development flow into Slack and correlates activities so that developers have a consistent view of how their code moves from commit to production. Developers can see commits, issues, and PRs in Slack, and comment on an issue, merge a PR or create a release without changing tools.