In dieser Artikelserie möchten wir das Framework JSON Forms anhand einer realen Beispiel-Anwendung namens „Make It Happen“ vorstellen. An Tag 1 und Tag 2 haben wir die allgemeinen Anforderungen beschrieben und bereits ein komplett funktionsfähiges Formular für die Task Entity erstellt. Am 3. Tag haben wir gezeigt, wie man das Formular mit neuen Steuerelementen und Attributen erweitern kann.

JSON Forms: Tutorial – Tag 4

Das Ergebnis der ersten drei Tage sieht momentan wie folgt aus:

An Tag 4 fügen wir zwei weitere Attribute zur Task Entity hinzu, was uns erlaubt, wiederholte Tasks aufzusetzen. Für diese neuen Attribute, konfigurieren wir deren Sichtbarkeit im Formular, basierend auf dem gegenwärtigen Input. Lasst uns zunächst mit den Attributen anfangen:

„Recurrence“ (Enum) – kann die Werte „Never“, „Daily“, „Weekly“ oder „Monthly“ annehmen.

„Recurrence Interval“ (Integer) – beschreibt zusammen mit „Recurrence“, wie oft eine Aufgabe wiederholt wird, z.B. alle zwei Tage oder alle drei Wochen.

Wie zuvor fügen wir einfach die beiden neuen Attribute zu unserem Datenschema hinzu und leiten das erweiterte UI-Schema automatisch von dort ab. Das folgende Snippet zeigt das Datenschema:

{ "type": "object", "properties": { "name": { "type": "string" }, "description": { "type": "string" }, "done": { "type": "boolean" }, "due_date": { "type": "string", "format": "date" }, "rating": { "type": "integer", "maximum": 5 }, "recurrence": { "type": "string", "enum":["Never","Daily","Weekly","Monthly"] }, "recurrence_interval":{ "type": "integer" } }, "required": ["name"] }

Das wird automatisch die beiden neuen Attribute zu unserer Form hinzufügen:



Werfen wir jetzt einen genauen Blick auf die beiden neuen Attributen, dann zeigt sich eine Inkonsistenz. Wenn die „Recurrence“ auf „Never“ gesetzt wird, ergibt es keinen Sinn, ein „Recurrence Interval“ einzufügen. Deswegen werden wir das „Recurrence Interval“ in unserem Fall verstecken. JSON Forms unterstützt diesen Anwendungsfall, indem es die sogenannten „Visibility Rules“ nutzt. Diese Regeln können zu einem beliebigen Element hinzugefügt werden und definieren, wann ein Element sichtbar sein soll und wann nicht.

In unserem besonderen Fall werden wir die Sichtbarkeits-Regel direkt zu dem Steuerelement hinzufügen, welches das „Recurrence Interval“ anzeigt. Wie man anhand des folgenden Snippets ganz am Ende sehen kann, zeigt es direkt auf die „Recurrence“ und definiert, bei welchen „Recurrence“-Wert die Steuerelemente versteckt werden sollen:

{ "type": "VerticalLayout", "elements": [ { "type": "Control", "scope": { "$ref": "#/properties/name" } }, { "type": "Control", "label": false, "scope": { "$ref": "#/properties/done" } }, { "type": "Control", "scope": { "$ref": "#/properties/description" }, "options": { "multi":true } }, { "type": "Control", "scope": { "$ref": "#/properties/due_date" } }, { "type": "Control", "scope": { "$ref": "#/properties/rating" } }, { "type": "Control", "scope": { "$ref": "#/properties/recurrence" } }, { "type": "Control", "scope": { "$ref": "#/properties/recurrence_interval" }, "rule": { "effect": "HIDE", "condition": { "scope": { "$ref": "#/properties/recurrence" }, "expectedValue": "Never" } } } ] }

Ohne dass weitere Programmzeilen notwendig sind, wird JSON Forms das neue Verhalten zu unserer Form hinzufügen. Das bedeutet, dass das „Recurrence Interval“ nicht länger sichtbar ist, wenn man die „Recurrence“ auf „Never“ setzt.

Das hier ist der untere Teil, es wurde ein anderer Recurrence-Wert ausgewählt:

Wer nun Interesse daran hat, JSON Forms auszuprobieren, sollte das Getting Started Tutorial lesen. Dort wird erklärt, wie man JSON Forms in ein Projekt integriert und selbst die ersten Schritte damit macht.

Wir sehen uns dann zum nächsten Entwicklungstag wieder!