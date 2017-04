Java 9: So funktioniert die Modularisierung mit Jigsaw

Das Projekt Jigsaw hat die primäre Aufgabe, das Design und die Implementierung eines Standardmodulsystems für die Java-Plattform und das JDK 9 bereitzustellen. In seinem Talk bei unserem Java 9 Meetup in München umriss JAX -Speaker Wolfgang Weigend die Grundzüge des neuen Systems.

Die im Zuge der Einführung des Projektes Jigsaw umgesetzten Veränderungen lassen es zu, mit dem JDK 9 die gewünschte technische Paketierung von ausgewählter Java-Funktionalität selbst zu bestimmen, erklärt Wolfgang Weigend.

Auch auf der JAX 2017 in Mainz wird Wolfgang Weigend vertreten sein. Im Zuge seiner Session JDK 9 Readiness: The Java Platform Module System – Jigsaw wird er, nach einer Einführung in die Entwicklungsgeschichte und die Features des JDK 9, Demobeispiele zeigen, die eine Erstellung von individueller Java Runtime mit Anwendung anhand der JDK-9-Werkzeuge verdeutlichen.